Троє чоловіків затримані після «ХарківПрайду», їм готують повідомлення про підозру – поліція

В управлінні Нацполіції у Харківській області повідомили про затримання через порушення публічного порядку трьох чоловіків з-поміж 17-ти доставлених у неділю до відділку в Харкові після проведення Маршу рівності («ХарківПрайду»).

«Двоє харків’ян 23-х років і один 21-річний уродженець Івано-Франківської області затримані в порядку статті 208 КПК України. Слідчим Шевченківського відділу поліції відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) ККУ. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк. Затриманим готується повідомлення про підозру у вчиненні вказаного злочину. Наразі вони знаходяться в ізоляторі тимчасового тримання», – йдеться в повідомленні.

У поліції зазначили, що «група молодиків чинила опір поліцейським», розпиливши у бік правоохоронців сльозогінний газ.

Повідомлялося, що двоє працівників поліції постраждали, одному через опіки очей знадобилася госпіталізація.

Раніше в поліції повідомляли, що безпосередньо під час Маршу рівності у Харкові 15 вересня поліцейські не зафіксували грубих порушень правопорядку. Водночас кореспондент «Громадського» повідомляв, що між представниками однієї з ультраправих організацій після завершення Маршу рівності і учасниками заходу сталася штовханина, в результаті якої постраждали щонайменше двоє учасників акції. Журналіст видання вказував, що ініціювали напад праворадикали.

Поліція прозвітувала, що у марші взяли участь близько 2000 людей, тоді як правоохоронців було на 500 більше.

2 вересня міський голова Харкова Геннадій Кернес заявив про намір звернутися до суду щодо заборони проведення цього року маршу ЛГБТІ-форуму «ХарківПрайд», запланованого на 15 вересня.

Наступного дня міжнародні правозахисні організації Amnesty International і Freedom Нouse оприлюднили заяву, у якій закликали владу і поліцію Харкова гарантувати безпеку під час проведення маршу. Пізніше міська влада заявила, що не буде намагатися заборонити ходу.

Цього року Марші рівності вже відбулися у низці українських міст, зокрема, у Києві, Одесі, Запоріжжі та Херсоні.