У ЛГБТ-параді в Белграді взяла участь голова уряду Сербії, поліція через сутички затримала 5 осіб

Тисячі людей приєдналися у неділю до щорічного гей-параду в столиці Сербії Белграді. Серед учасників заходу була також прем’єр-міністр Сербії Ана Брнабич, яка є відкритою лесбіянкою.

Активісти несли у руках «веселкові» прапори та прапори ЄС, а також плакати з написами на захист прав геїв та лесбіянок.

За годину до початку Маршу рівності у сербській столиці зібралися понад 100 крайніх правих активістів, деякі з них тримали хрести та співали релігійних пісень. Після того, як кілька активістів відмовилися відійти з маршруту маршу, сталися незначні сутички і поліція затримала щонайменше 5 осіб.

У 2010 році активісти намагалися влаштувати перший подібний марш у Белграді, але такі зусилля були зірвані через заворушення. У 2014 році організатори успішно провели марш, і відтоді захід проводять щорічно.

Ана Брнабич – перший прем’єр-міністр у консервативній балканській державі, яка публічно заявила про свою нетрадиційну орієнтацію.