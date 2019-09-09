Міська влада не буде намагатись заборонити ходу «ХарківПрайду» – організатори

Організатори ЛГБТІ-форуму «ХарківПрайд» повідомили про домовленість із міською владою, аби та не зверталася до суду з клопотанням заборонити проведення ходи в рамках форуму.

«Кілька хвилин тому Віра Чернигіна, Анна Шаригіна та Таміла Безпала відвідали Харківську міську раду на запрошення першого заступника міського голови Ігоря Терехова, який повідомив нам про те, що Харківська міська рада не буде звертатися до суду з проханням заборонити#ХарківПрайдМарш. А, навпаки, буде сприяти забезпеченню правопорядку під час мирного зібрання», – мовиться у повідомленні на фейсбук-сторінці заходу.

Як повідомляється, «ХарківПрайд» стартує сьогодні, 9 вересня, і триватиме тиждень.

2 вересня міський голова Харкова Геннадій Кернес заявив про намір звернутися до суду щодо заборони проведення цього року маршу ЛГБТІ-форуму «ХарківПрайд», запланованого на 15 вересня.

Наступного дня міжнародні правозахисні організації Amnesty International і Freedom Нouse оприлюднили заяву, у якій закликали владу і поліцію Харкова гарантувати безпеку під час проведення маршу.

Цього року Марші рівності вже відбулися у низці українських міст, зокрема, у Києві, Одесі, Запоріжжі та Херсоні.