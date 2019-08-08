Члени С14 висловлювали неонацистські погляди – HRW про рішення щодо «Громадського»

Члени праворадикальної організації С14 відкрито висловлювали неонацистські погляди та нападали на активісток жіночих рухів, ЛГБТІ-спільноти та ромські родини, вказує правозахисна організація Human Rights Watch у коментарі до рішення українського суду за позовом С14 проти «Громадського».

«Навесні 2018 року члени напали на табір ромів у Києві, спалили намети та вигнали його мешканців, серед яких жінки та діти. Група, яка відкрито пропагувала ненависть і расову дискримінацію, не соромилася дій своїх членів: вона взяла на себе відповідальність за напад, а їхній керівник обіцяв продовжити такі дії в майбутньому», – ідеться в повідомленні правозахисників.

7 серпня представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір висловив розчарування рішенням Господарського суду Києва, який задовольнив позов праворадикальної організації С14 проти «Громадського телебачення» через публікацію, в якій С14 характеризується як «неонацистська» організація. Він назвав ухвалу суду «загрозою критичній незалежній журналістиці».

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С14 подала до суду проти «Громадського телебачення» «на захист честі, гідності та ділової репутації» у липні 2018 року. Причиною став твіт англомовної служби видання: у дописі від 4 травня 2018 року, коли представники С14 силоміць привели бразильського бойовика Рафаеля Лусваргі до СБУ, організацію охарактеризували як «неонацистська».

У березні 2019 року в своїй доповіді про права людини Державний департамент США звертав увагу на крайні праві організації в Україні, назвавши, зокрема, націоналістичні організації С14 і «Національний корпус» «групами ненависті».

У документі відзначається, що «члени націоналістичних груп ненависті, такі як C14 і «Національний корпус», вчиняли довільні затримання людей з очевидною згодою правоохоронних органів, здійснювали напади на журналістів, представників нацменшин (ромів) та ЛГБТ-спільноти.