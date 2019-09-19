Вирішальний момент: фотограф врятував жертву юрби супротивників ЛГБТ в Харкові

Це сталося 15 вересня: близько двох тисяч ЛГБТ-активістів пройшли маршем у Харкові. Це був перший такий захід у цьому східноукраїнському місті. І коли марш закінчився, більшість його учасників спокійно роз’їхалася – поруч є станція метро. Але в сусідньому парку зібралася юрба ультраправих контрдемонстрантів, вочевидь намагаючись спіймати тих активістів, хто йшов пішки.

На відеозапису з місця події видно, як худенький хлопчина з пасмом фарбованого волосся намагається пройти крізь щільну юрбу. Несподівано татуйований чоловік б’є хлопця по голові, і юрба кидається за ним, копаючи його ногами і б’ючи по голові; його дівчина, в футболці з веселкою, тільки безпомічно дивиться. Коли з вигуками й криками підлітка збивають на землю, двоє чоловіків у масках намагаються затоптати його, б’ючи ногами по голові. Гліб Гаранич, ветеран-фотограф агентства Reuters, зняв кілька кадрів разючої сцени.

Гаранич висвітлює різноманітні конфлікти, головно в країнах колишнього СРСР, із 1991 року і розуміється на вуличному насильстві краще, ніж більшість журналістів. 2013 року він сам потрапив на відоме фото – облитий кров’ю після удару спецпризначенця міліції під час протестів Євромайдану.

А нині в Харкові інший фотограф, Андрій Кравченко, зняв те, що сталося потім. Після того, як той самий татуйований чоловік, який почав насильство, схопив побитого підлітка, Гаранич витягнув хлопця з рук нападника і мовчки, не кажучи ні слова, вивів його з натовпу.