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20 Вересень 2019, Київ 00:17
Суспільство

Вирішальний момент: фотограф врятував жертву юрби супротивників ЛГБТ в Харкові

Один інцидент, що стався після першого в Харкові гей-параду, привернув увагу і своєю жахливою жорстокістю, і тим, як його зупинив фотожурналіст-ветеран

Photo: Andrew Kravchenko (Reuters)

Один інцидент, що стався після першого в Харкові гей-параду, привернув увагу і своєю жахливою жорстокістю, і тим, як його зупинив фотожурналіст-ветеран

Це сталося 15 вересня: близько двох тисяч ЛГБТ-активістів пройшли маршем у Харкові. Це був перший такий захід у цьому східноукраїнському місті.

І коли марш закінчився, більшість його учасників спокійно роз’їхалася – поруч є станція метро. Але в сусідньому парку зібралася юрба ультраправих контрдемонстрантів, вочевидь намагаючись спіймати тих активістів, хто йшов пішки.

Демонстранти на харківському гей-параді дякують Богові за свою лесбійську орієнтацію. В заході взяли участь близько двох тисяч осіб
Демонстранти на харківському гей-параді дякують Богові за свою лесбійську орієнтацію. В заході взяли участь близько двох тисяч осіб

На відеозапису з місця події видно, як худенький хлопчина з пасмом фарбованого волосся намагається пройти крізь щільну юрбу.

Несподівано татуйований чоловік б’є хлопця по голові, і юрба кидається за ним, копаючи його ногами і б’ючи по голові; його дівчина, в футболці з веселкою, тільки безпомічно дивиться.

Коли з вигуками й криками підлітка збивають на землю, двоє чоловіків у масках намагаються затоптати його, б’ючи ногами по голові.

Гліб Гаранич, ветеран-фотограф агентства Reuters, зняв кілька кадрів разючої сцени.

На фото Гліба Гаранича – жертва, збита з ніг
На фото Гліба Гаранича – жертва, збита з ніг

Гаранич висвітлює різноманітні конфлікти, головно в країнах колишнього СРСР, із 1991 року і розуміється на вуличному насильстві краще, ніж більшість журналістів. 2013 року він сам потрапив на відоме фото – облитий кров’ю після удару спецпризначенця міліції під час протестів Євромайдану.

Гліб Гаранич після побиття міліцією продовжує роботу
Гліб Гаранич після побиття міліцією продовжує роботу

А нині в Харкові інший фотограф, Андрій Кравченко, зняв те, що сталося потім. Після того, як той самий татуйований чоловік, який почав насильство, схопив побитого підлітка, Гаранич витягнув хлопця з рук нападника і мовчки, не кажучи ні слова, вивів його з натовпу.

Гліб Гаранич (п) витягує підлітка з рук татуйованого нападника (л)
Гліб Гаранич (п) витягує підлітка з рук татуйованого нападника (л)
Кравченко розповів Радіо Свобода, що Гаранич вивів хлопця «на безпечну відстань, де він міг піти сам», не побоюючись нового нападу
Кравченко розповів Радіо Свобода, що Гаранич вивів хлопця «на безпечну відстань, де він міг піти сам», не побоюючись нового нападу

Гаранич розповів Радіо Свобода електронною поштою, що втрутився, бо «була серйозна загроза життю» підлітка.

Кравченко погоджується й каже: якби не дії Гаранича, юрба, що прагнула насильства й не обирала жертв, «могла вбити» хлопця. «Коротше кажучи», написав Кравченко в фейсбуці, Гаранич – «справжній чоловік».

Харківська поліція повідомила, що знає про напад у парку Шевченка, і «розслідування триває».

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