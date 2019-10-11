У Москві затримали учасників пікету на підтримку ЛГБТ

У столиці Росії Москві 11 жовтня біля представництва Чечні затримали 11 учасників одиничних пікетів на підтримку ЛГБТ, повідомляє правозахисний портал «ОВД-Инфо».

Пікет був присвячений міжнародному дню камінг-ауту (відкрите визнання людиною своєї належності до сексуальної меншини – ред.).

За повідомленням, серед затриманих було двоє провокаторів, яких пізніше відпустили. Решту активістів доправили до поліції. На них збираються скласти протоколи за статтею про порушення порядку проведення публічного заходу.

У 2017 році російська «Нова газета» розпочала серію публікацій про масові затримання, тортури і вбивства геїв у Чечні.

Голова Чечні Рамзан Кадиров відкинув всі звинувачення і заявив, що в Чечні гомосексуалів немає.

Правозахисні організації, ООН, Євросоюз, США закликали владу Росії ретельно розслідувати всі повідомлення про акти насильства проти представників ЛГБТ-спільноти.

Міністерство юстиції Росії після перевірки заявило, що не знайшло в Чечні ані геїв, ані порушень їхніх прав. Кримінальну справу не відкривали.

За інформацією «Російської ЛГБТ-мережі», остання хвиля затримань і тортур представників ЛГБТ у Чечні почалася в грудні 2018 року і триває досі.