Торішні сутички на «Харків Прайді»: справу експатрульного передали до суду

У Державному бюро розслідувань повідомили, що передали до суду обвинувальний акт щодо колишнього працівника патрульної поліції ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області у справі про робиття людини на «Марші рівності «Харків Прайд» 15 вересня 2019 року.

«Слідством встановлено, що 15 вересня 2019 року поліцейський забезпечуючи громадський порядок під час мирної ходи учасників акції «Харків Прайд» застосував фізичну силу до одного із противників акції, які цього дня також зібралися. Правоохоронець наступивши однією ногою на чоловіка, який лежав на землі, іншою вдарив його в область колінного суглобу, що спричинило тілесні ушкодження. Таким чином, колишній працівник поліції обвинувачується у перевищенні службових повноважень (ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України)», – повідомили у ДБР.

За даними відомства, у разі доведення провини, обвинуваченому загрожує позбавлення волі від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади до 3 років.

6 травня Офіс генерального прокурора повідомив колишньому працівнику патрульної поліції у Дніпропетровській області про підозру у перевищенні службових повноважень у справі про сутички у Харкові після «ХарківПрайду» 15 вересня 2019 року. Тоді повідомлялося, що досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює теруправління ДБР у Полтаві.

Торік правозахисники заявляли, що після проведення прайду поліція зупиняла радикально налаштованих молодиків і один з силовиків буцімто наступив на когось із затриманих, вдаривши його трохи вище коліна.

15 вересня 2019 року близько двох тисяч ЛГБТ-активістів пройшли маршем у Харкові. Після закінчення прайду в парку Шевченка зібралася група невідомих, щоб атакували учасників маршу. Відбулися і сутички з правоохоронцями. Повідомлялося, що серед потерпілих того дня опинився і неповнолітній юнак. Згодом хлопець написав заяву у поліцію. Пізніше поліція заявила, що серед підозрюваних до нападу є 20-річний студент одного з харківських вишів.