Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
16 Жовтень 2019, Київ 17:37
Новини | Суспільство

Поліція встановила особу підозрюваного до нападу на неповнолітнього під час ХарківПрайду

За побиття неповнолітнього хлопця у саду Шевченка в Харкові 15 вересня відповідальність жодна з організацій не взяла

Дивитись коментарі

Поліція Харкова повідомила про підозру чоловіку, якого вважають причетним до побиття неповнолітнього хлопця у саду імені Шевченка післяХарківПрайду 15 вересня.

«Зловмисником виявився 20-річний студент одного з харківських вишів. Підозру йому вручили працівники Шевченківського відділу поліції… За даним фактом відомості про подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України», – йдеться в повідомленні.

За даними правоохоронців, слідчі дії у справі тривають.

/**/ /**/ /**/ За побиття неповнолітнього хлопця у саду Шевченка в Харкові 15 вересня відповідальність жодна з організацій не взяла. Потерпілий написав заяву у поліцію, нині правоохоронці розшукують нападників
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

«Фрайкор» – хто вони такі й разом із ким виступають проти ЛГБТ-спільноти

15 вересня близько двох тисяч ЛГБТ-активістів пройшли маршем у Харкові. Після закінчення прайду в парку Шевченка зібралася група невідомих, щоб атакували учасників маршу. В результаті серед потерпілих опинився неповнолітній юнак. Згодом хлопець написав заяву у поліцію. Відповідальність за інцидент жодна з організацій на себе не взяла.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG