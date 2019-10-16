Поліція встановила особу підозрюваного до нападу на неповнолітнього під час ХарківПрайду

Поліція Харкова повідомила про підозру чоловіку, якого вважають причетним до побиття неповнолітнього хлопця у саду імені Шевченка післяХарківПрайду 15 вересня.

«Зловмисником виявився 20-річний студент одного з харківських вишів. Підозру йому вручили працівники Шевченківського відділу поліції… За даним фактом відомості про подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України», – йдеться в повідомленні.

За даними правоохоронців, слідчі дії у справі тривають.

15 вересня близько двох тисяч ЛГБТ-активістів пройшли маршем у Харкові. Після закінчення прайду в парку Шевченка зібралася група невідомих, щоб атакували учасників маршу. В результаті серед потерпілих опинився неповнолітній юнак. Згодом хлопець написав заяву у поліцію. Відповідальність за інцидент жодна з організацій на себе не взяла.