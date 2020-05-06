У справі про торішні сутички на «ХарківПрайді» повідомлено про підозру експатрульному – ОГП

Офіс Генерального прокурора повідомив колишньому працівнику патрульної поліції у Дніпропетровській області про підозру у перевищенні службових повноважень у справі про сутички у Харкові після «ХарківПрайду» 15 вересня 2019 року.

«За даними слідства, 15 вересня 2019 року у місті Харкові під час забезпечення громадського порядку при проведенні мирної ходи ХарківПрайд відбулися сутички між правоохоронцями та противниками цього заходу. В ході зіткнення працівниками поліції були застосовані заходи фізичного впливу з метою подолання супротиву. Внаслідок застосування фізичної сили кілька осіб опинилися на землі й перебували під повним контролем працівників поліції. У цей час один з правоохоронців підбіг до фактично затриманої особи, яка знаходилася у лежачому положенні та жодним чином не чинила опору, а також не здійснювала будь-яких дій, що могли б створити загрозу життю чи здоров’ю правоохоронцям чи іншим особам, й почав умисно наносити їй удари ногою в область колінного суглобу», – йдеться в повідомленні ОГП.

За даними Офісу генпрокурора, досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює теруправління ДБР у Полтаві.

«У разі доведення вини, правоохоронцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років позбавлення волі», – додали у відомстві.

Торік правозахисники заявляли, що після проведення прайду поліція зупиняла радикально налаштованих молодиків і один з силовиків буцімто наступив на когось із затриманих, вдаривши його трохи вище коліна.

15 вересня 2019 року близько двох тисяч ЛГБТ-активістів пройшли маршем у Харкові. Після закінчення прайду в парку Шевченка зібралася група невідомих, щоб атакували учасників маршу. В результаті серед потерпілих опинився неповнолітній юнак. Згодом хлопець написав заяву у поліцію. Пізніше поліція заявляла, що серед підозрюваних до нападу опинився 20-річний студент одного з харківських вишів.