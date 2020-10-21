Папа Римський висловився на підтримку цивільних союзів ЛГБТ-пар

Гомосексуальні пари повинні мати право на сім’ю, вважає голова католицької церкви Папа римський Франциск. Про це він сказав у документальному фільмі «Франческо» документаліста Євгена Афінеєвського.

Прем’єра фільму Афінеєвського (відомого також за фільмом «Зима у вогні» про Революції гідності в Україні) «Франческо» відбулася 21 жовтня.

«Гомосексуальні люди повинні мати право бути в сім’ї... Вони є дітьми Бога і мають право на сім’ю. Ніхто не повинен бути викинутий чи змушений почуватися нещасним через це (гомосексуальність – ред.)», – сказав Франциск.

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Він вказав на цивільні партнерства як можливість легально оформити стосунки одностатевих пар.

«Що нам потрібно створити – це закон про цивільні союзи. Таким чином вони (ЛГБТ-пари – ред.) будуть охоплені законом», – вважає понтифік.

Франциск і раніше висловлювався на підтримку ЛГБТ, однак це перший його заклик на чолі католицької церкви надати їм можливість оформлювати свої стосунки.