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21 жовтня 2020, Київ 19:41
Новини | Міжнародні

Папа Римський висловився на підтримку цивільних союзів ЛГБТ-пар

Папа Римський Франциск і раніше висловлювався на підтримку ЛГБТ, однак це перший його заклик на чолі католицької церкви надати їм можливість оформлювати свої стосунки

Гомосексуальні пари повинні мати право на сім’ю, вважає голова католицької церкви Папа римський Франциск. Про це він сказав у документальному фільмі «Франческо» документаліста Євгена Афінеєвського.

Прем’єра фільму Афінеєвського (відомого також за фільмом «Зима у вогні» про Революції гідності в Україні) «Франческо» відбулася 21 жовтня.

«Гомосексуальні люди повинні мати право бути в сім’ї... Вони є дітьми Бога і мають право на сім’ю. Ніхто не повинен бути викинутий чи змушений почуватися нещасним через це (гомосексуальність – ред.)», – сказав Франциск.

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Він вказав на цивільні партнерства як можливість легально оформити стосунки одностатевих пар.

«Що нам потрібно створити – це закон про цивільні союзи. Таким чином вони (ЛГБТ-пари – ред.) будуть охоплені законом», – вважає понтифік.

Франциск і раніше висловлювався на підтримку ЛГБТ, однак це перший його заклик на чолі католицької церкви надати їм можливість оформлювати свої стосунки.

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