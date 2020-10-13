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13 жовтня 2020, Київ 19:44
Суспільство

Католицька церква хоче проголосити святим 15-літнього підлітка Карло Акутіса

Карло Акутіс живу Мілані. Він допомагав бездомним і церковним організаціям.У 15 років він захворів на лейкемію і помер.

Католицька церква проголосила блаженним 15-річного італійського підлітка Карло Акутіса, який помер від лейкемії. Очікується, що проголосять наймолодшим сучасним святим.

Італійські засоби масової інформації пишуть про Карло Акутіса як про «святого покровителя інтернету», вказуючи, що він використовував свої комп’ютерні навички, допомагаючи зі створенням інтернетних сайтів для католицьких організацій.

Про підлітка розповідають, що він глибоко цікавився релігією, захоплювався футболом та комп’ютерним програмуванням.

Що про Акутіса повідомляє Ватикан?

Інформаційні ресурси Ватикану поширюють розповіді про те, що Карло Акутіс працював у їдальні для бідних і допомагав безпритульним у Мілані, де він жив.

Карло Акутіс раптово захворів і дуже швидко помер у 2006 році від гострої лейкемії.

Папа Римський Франциск назвав діяльність юнака прикладом того, як «молоді люди сьогодні знаходять щастя у визнанні Бога і в служінні людям, особливо найбіднішим у нашому суспільстві».

Церемонії беатифікації Карло Акутіса, якого хочуть проголосити святим. Ассізі, Італія. 10 жовтня 2020 року
Церемонії беатифікації Карло Акутіса, якого хочуть проголосити святим. Ассізі, Італія. 10 жовтня 2020 року

Беатифікація Акутіса в Ассізі

Під час церемонії беатифікації юнака 10 жовтня в місті Ассізі кардинал Аґостіно Валліні сказав, що Карло Акутіс використовував інтернет «для служіння Євангелію, щоб досягти якомога більше людей».

Католицька церква офіційно проголосила його потенційним святим, визнавши, що він після смерті вчинив те, що названо чудом.

Церква стверджує, що Карло Акутіс причетний до зцілення 2013 року бразильського хлопчика, який хворів на рідкісну хворобу підшлункової залози.

Для того, що Акутіс став святим Ватикан повинен підтвердити, що він вчинив ще одне «чудо», але Папа Римський може вирішити оголосити підлітка святим і без додаткових підтверджень.

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