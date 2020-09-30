Цьогоріч у метро Києва зафіксували 30 випадків «зачепінгу», затримали 15 осіб – Кличко

Київський міський голова Віталій Кличко повідомив, що цьогоріч у столичному метрополітені зафіксували 30 випадків «зачепінгу», затримали 15 осіб.

«Щодо порушників склали протоколи про адміністративну відповідальність. Щоправда, максимальний штраф становить одну тисячу гривень», – повідомив Кличко у фейсбуці, коментуючи недавній випадок загибелі «зачепера» у метро.

«Переконаний, за подібні «розваги», що ставлять під загрозу безпеку і самих екстремалів, і інших пасажирів, покарання має бути більш суворим. За статистикою, зачепери – підлітки або чоловіки, від 16 до 24 років. Я звертаюсь до киян: роз’яснюйте своїм дітям небезпечність таких «розваг». Це, насамперед, допоможе врятувати їхнє життя. Також звертаюся до правоохоронців – посилити контроль за безпекою пасажирів у метрополітені. І оперативно реагувати на дії екстремалів», – заявив Кличко.

Він розповів, що «зачепери» зазвичай ховаються на станціях між вагонами поїздів, а потім, на відкритій ділянці метро, вилазять на дах вагона.

«Цей випадок (28 вересня – ред.), про який ми говоримо, – єдиний трагічний цього року. В 2017-му в метро загинули двоє «зачеперів». У 2014 році – один», – додав Кличко.

28 вересня ввечері стався збій курсування поїздів у київському метрополітені на «зеленій гілці». Потяги близько пів години не ходили від станції «Видубичі» до «Славутича». Пізніше стало відомо, що сталося це через «зачепера», який загинув. Згодом поліція повідомила, що ним виявився 29-річний житель Ужгорода. За фактом події відкрите кримінальне провадження.

«Зачепери» – люди, які їдуть на автозчепах та інших зовнішніх, не призначених для перевезення людей елементах поїздів.