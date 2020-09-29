Загиблим у метро Києва «зачепером» був 29-річний житель Ужгорода, відкрите кримінальне провадження – поліція

У поліції Києва встановили особу «зачепера», який напередодні загинув у столичній підземці.

«Чоловік зайшов до столичного метрополітену та на одній із станцій заліз на дах потягу, а коли він рушив, потерпілий впав та від численних травм помер на місці. Відразу між станціями метрополітену «Видубичі» та «Славутич» було знято напругу та припинено рух. Крім того, під час огляду місця події ми знайшли рюкзак з особистими речами та документами загиблого. Це 29-річний мешканець міста Ужгород», - цитує поліція Києва начальника управління поліції в метрополітені Михайла Ніконова.

Згідно з повідомленням, за фактом загибелі чоловіка правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею «умисне вбивство» із додатковою кваліфікацією – самогубство.

«У рамках досудового розслідування правоохоронці встановлять обставини і причини цієї події. Окрім того, будуть перевірені усі версії щодо смерті чоловіка», – повідомили в поліції.

28 вересня ввечері стався збій курсування поїздів у київському метрополітені на «зеленій гілці». Потяги близько пів години не ходили від станції «Видубичі» до «Славутича». Пізніше стало відомо, що сталося це через «зачепера», який загинув. «Зачепери» – люди, які їдуть на автозчепах та інших зовнішніх, не призначених для перевезення людей елементах поїздів.