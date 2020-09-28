Київське метро повідомляє про перебої на «зеленій» гілці через зачепера (ОНОВЛЕНО)

Київський метрополітен повідомляє про збій курсування потягів «зеленою гілкою» через надзвичайну ситуацію.

Згідно з повідомленням, потяги не ходили від станції «Видубичі» до «Славутича».

«Поїзди курсують від станції «Сирець» до станції «Видубичі», а також від станції «Славутич» до станції «Червоний хутір». За попередньою інформацією зачепер потрапив під потяг», – йдеться в повідомленні київської підземки.

Згодом пресслужба метрополітену повідомила про відновлення курсування потягів у звичному режимі. «Зачепер», згідно з повідомленням, загинув, наразі його особу встановлюють. Судячи з повідомлень, загалом потяги не ходили між двома сусідніми станціями близько пів години.

На місці працюють аварійна бригада, медики та правоохоронці. Управління Національної поліції в Києві наразі не коментує повідомлення.

Зачепери – люди, які їдуть на автозчепах та інших зовнішніх, не призначених для перевезення людей елементах потягу.