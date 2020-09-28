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28 вересня 2020, Київ 21:58
Новини | Події

Київське метро повідомляє про перебої на «зеленій» гілці через зачепера (ОНОВЛЕНО)

Потяги певний час не ходили від станції «Видубичі» до «Славутича»

Київський метрополітен повідомляє про збій курсування потягів «зеленою гілкою» через надзвичайну ситуацію.

Згідно з повідомленням, потяги не ходили від станції «Видубичі» до «Славутича».

«Поїзди курсують від станції «Сирець» до станції «Видубичі», а також від станції «Славутич» до станції «Червоний хутір». За попередньою інформацією зачепер потрапив під потяг», – йдеться в повідомленні київської підземки.

Згодом пресслужба метрополітену повідомила про відновлення курсування потягів у звичному режимі. «Зачепер», згідно з повідомленням, загинув, наразі його особу встановлюють. Судячи з повідомлень, загалом потяги не ходили між двома сусідніми станціями близько пів години.

На місці працюють аварійна бригада, медики та правоохоронці. Управління Національної поліції в Києві наразі не коментує повідомлення.

Зачепери – люди, які їдуть на автозчепах та інших зовнішніх, не призначених для перевезення людей елементах потягу.

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