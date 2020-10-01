Апеляційний процес щодо нацгвардійця Марківа у Мілані: суд задовольнив клопотання прокурора

В італійському Мілані 1 жовтня відбулося друге засідання Апеляційного суду присяжних щодо оскарження вироку українському військовому Віталію Марківу. Понад три роки він перебуває в італійській в’язниці за обвинуваченнями в співучасті убивства італійського фоторепортера та його російського перекладача біля окупованого Словянська у травні 2014 року. Минулого року суд першої інстанції у місті Павії виніс обвинувальний вирок з терміном у 24 роки ув’язнення.

Як передає кореспондент Радіо Свобода, сьогоднішнє засідання мало здебільшого технічний характер, коли присяжні більше часу провели у нарадчій кімнаті, ніж у судовій залі. Вони вирішили задовольнити клопотання прокурора обвинувачення, але з частковим урахуванням вимог захисту. Йдеться про долучення до справи перекладу запису прослуховування розмови Віталія Марківа із співкамерником у в’язниці 1 липня 2017 року (наступного дня після арешту – ред.).

Прокурор Нунція Чароло просила у вівторок додати початковий переклад, де Марків нібито сказав слова: «Ми вбили (завалили) італійського репортера». Для обвинувачення ці слова можуть бути зізнанням підсудного у скоєному. Але існує і друга версія перекладу, здійснена на вимогу захисту перекладачем від суду, де ця фраза відсутня. Тож, після прослуховування 52-х хвилин запису згаданої розмови судді призначили нову експертизу і повний переклад аудіо, тобто не лише однієї фрази, як просив прокурор, а всієї розмови, щоб зрозуміти контекст, як цього вимагали 29 вересня захисники України та Марківа. Цей новий переклад протягом наступного тижня має зробити перекладачка, уповноважена апеляційним судом Мілана. До процесу перекладу також залучена перекладачка-консультант від захисту.

Підсумок сьогоднішнього дня адвокат підсудного Раффаеле Делла Валле назвав нейтральним.

«Можна сказати результат 1:1, дуже важливо, що аналізуватимуть усю роозмову, це важливо для розуміння загального контексту, щоб точно знати, на яке саме запитання Марків відповідав і що саме він сказав», – каже Делла Валле.

Після цього рішення суддя Джованна Ікіно оголосила про завершення слухання, призначивши наступні засідання на 15 і 23 жовтня. Очікуване на сьогодні питання про долучення нових доказів від сторони захисту не обговорювалося. А це значить, пояснюють правники, судді повернуться до нього вже після судових дебатів сторін, які почнуться 15 жовтня. Того ж дня заслухають і висновки експертизи про згаданий переклад розмови у в’язниці.

На засіданні 1 жовтня були присутні міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков та український омбудсмен Людмила Денісова. У розмові з журналістами вони підтвердили сподівання України, що італійська Феміда на цій стадії забезпечить право Віталія Марківа на справедливий суд. Київ наполягає і чекає долучення до розгляду справи нових виправдувальних доказів на основі розслідування Нацполіції та незалежного журналістського розслідування у фільмі The wrong place.

У коментарі для Радіо Свобода омбудсмен Людмила Денісова зазначила на важливості уваги міжнародних правозахисників до цього процесу.

«Те, що зараз робиться, це намагання посилити увагу італійського суду до дотримання міжнародних конвенцій, які ратифікувала Італія щодо права на справедливий суд», – сказала Денісова.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звернув увагу на проблематику якості перекладу під час судового процесу.

«Ми почули, що прокурор висловив невдоволення якістю перекладу під час суду попередньої інстанції. Якщо це так, то це обурливий факт, тобто італійська Феміда не змогла гарантувати якісний переклад і при цьому винесла суворий вирок. Тоді вони повинні скасувати рішення суду першої інстанції і випустити Віталія на волю», – сказав Аваков для Радіо Свобода.

Також сьогодні стало відомо, що до Апеляційного суду присяжних Мілана надійшла інформація про начебто погрози українській перекладачці, яка здійснювала переклад розповідей українських свідків на попередньому суді в Павії. Після засідання 8 лютого 2019 року, коли свідчили народні депутати Андрій Антонищак та Богдан Матківський, перекладачка відмовилася продовжувати свої функції. Нібито їй дзвонили невідомі і вимагали відмовитись від перекладацької діяльності на час процесу у справі. Суддя Ікіно повідомила, що ці дані передають до прокуратури для перевірки і можливого відкриття кримінального провадження, де перекладачка виступить потерпілою стороною.

30-річний старший сержант Національної гвардії України Віталій Марків відбуває покарання у тюрмі суворого режиму біля Мілана після того, як у липні минулого року суд першої інстанції засудив його до 24 років неволі. Суд у Мілані почав розглядати апеляцію 29 вересня.

Марківа заарештували в Болоньї 30 червня 2017 року. Суд присяжних і прокуратура Павії стверджують, що журналісти загинули внаслідок прицільних мінометних пострілів вояків Збройних сил України, а нацгвардієць Марків відстежував рух цивільних і передавав інформацію побратимам.

Ні суд, ні слідчі не брали до уваги версію про можливість пострілів на ураження з боку російських гібридних сил, біля яких тоді і перебувала група репортерів без розпізнавальних знаків.

Територію, де стався трагічний випадок, контролювали тоді банди Ігоря Гіркіна.

Сторона захисту солдата відстоює версію, що репортери потрапили під перехресний вогонь, тому неможливо встановити, внаслідок яких пострілів (із боку бойовиків чи ЗСУ) загинули італієць і росіянин.

На переконання захисників військового, Віталій Марків зі своєї бойової позиції фізично не міг бачити цивільних на відстані 1800 м, а єдина зброя у його володінні (автомат Калашникова) не мав оптичного пристрою для розпізнавання об’єктів чи людей на такій великій відстані.

Адвокати захисту оскаржили вирок і подали позов до апеляційного суду присяжних Мілана, суду другої інстанції. Київ категорично не погоджується з обвинувальним вироком і чекає остаточного виправдання бійця Віталія Марківа й ЗСУ. Офіційний Рим тримає дистанцію і заявляє про незалежність та неупередженість італійського судочинства.