В Італії апеляційний суд у справі Марківа почнеться у вересні

В Італії апеляційний процес у справі українського військового Віталія Марківа почнеться 29 вересня. Про це стало відомо Радіо Свобода від акредитованих при суді джерел. Наступне засідання призначене на 1 жовтня.

Солдат четвертий рік перебуває в італійській в’язниці за звинуваченням у причетності до умисного вбивства італійського фоторепортера і російського правозахисника 6 років тому на Донбасі. У липні минулого року суд присяжних Павії засудив Марківа до 24 років ув’язнення.

Розгляд оскарження вироку очікували минулої весни, але через пандемічну кризу його відклали на осінь. Засідання суду в другій інстанції будуть відбуватися в апеляційному суді присяжних Мілана. За даними Радіо Свобода, захист виступив за відкритий режим засідань з присутністю підсудного в залі. Якщо інші сторони процесу висловлять бажання про дистанційну участь у засіданнях, суд може задовольнити їхнє прохання.

У клопотанні захист просить остаточно і беззастережно виправдати Віталія Марківа через відсутність доказів його причетності до трагічного інциденту, що стався 24 травня 2014 року на Донеччині неподалік Слов’янська. У тексті апеляції адвокати оскаржують усі висновки присяжних Павії, зокрема:

не було встановлено типу зброї, від якої загинули двоє іноземців на окупованій тоді російськими бойовиками території (загинули внаслідок мінометних пострілів, вирішив суд у Павії – ред.);

не доведено, що смертельні постріли влучили саме з боку Збройних сил України (був перехресний вогонь, каже захист – ред.);

протест щодо використання недостовірних документів з російських пропагандистських ресурсів;

протест щодо відмови суду й слідчих провести розслідування на місці трагедії і поновлене прохання детально розслідувати факт;

протест щодо відмови італійських слідчих співпрацювати з українськими колегами;

прохання про здійснення балістичного експерименту, який би підтвердив фізичну неможливість бійця Марківа бачити і розпізнати журналістів зі своєї бойової позиції на горі Карачун.

На відміну від річного суду у Павії (18 засідань), процес у Мілані буде значно коротшим у часі. Згідно з судовою процедурою, відбудеться виступ представника суду про загальний стан і зміст справи, доповідь генерального прокурора й цивільних позивачів та виступ сторони захисту. Очікують максимум три засідання, якщо суд не впровадить до процесу нових елементів справи, які вже надала і ще має додати, зокрема, сторона захисту українського солдата. За такого розвитку ситуації, вердикт можна очікувати вже у жовтні. У разі залучення нових матеріалів або проведення дадаткового розслідування чи технічних експертиз, апеляційний процес затягнеться.

Сторона звинувачення і цивільні позивачі через провідні ЗМІ Італії продовжують наполягати на «справедливому рішенні» суду першої інстанції, який, на їхнє переконання, «порушив презумпцію безкарності щодо убивства журналістів на війні».

30-річний старший сержант Національної гвардії України Віталій Марків відбуває покарання у тюрмі суворого режиму біля Мілана після того, як у липні минулого року суд першої інстанції засудив його до 24 років неволі. Він перебуває під вартою від дня арешту в Болоньї 30 червня 2017.

Солдата, який, окрім українського, має й італійське громадянство, суд присяжних міста Павії визнав причетним до умисного вбивства двох цивільних іноземців на війні біля Слов’янська Донецької області 24 травня 2014 року. Тоді загинули італійський фоторепортер Андреа Роккеллі і його перекладач, російський дисидент Андрій Миронов. Внаслідок того ж інциденту французький репортер Вільям Руґелон зазнав поранень, згодом він став головним свідком обвинувачення.

Суд присяжних і прокуратура Павії стверджують, що журналісти загинули внаслідок прицільних мінометних пострілів вояків Збройних сил України, а нацгвардієць Марків відстежував рух цивільних і передавав інформацію побратимам. Ні суд, ні слідчі не брали до уваги версію про можливість пострілів на ураження з боку російських гібридних сил, біля яких тоді і перебувала група репортерів без розпізнавальних знаків. Територію, де стався трагічний випадок, контролювали тоді банди Ігоря Гіркіна.

Сторона захисту солдата відсоює версію, що репортери потрапили під перехресний вогонь, тому неможливо встановити, внаслідок яких пострілів (із боку бойовиків чи ЗСУ) загинули італієць і росіянин. На переконання захисників військового, Віталій Марків зі своєї бойової позиції фізично не міг бачити цивільних на відстані 1800 м, а єдина зброя у його володінні (автомат Калашникова) не мав оптичного пристрою для розпізнавання об’єктів чи людей на такій великій відстані.

Адвокати захисту оскаржили вирок і подали позов до апеляційного суду присяжних Мілана, суду другої інстанції. Київ категорично не погоджується з обвинувальним вироком і чекає остаточного виправдання бійця Віталія Марківа й ЗСУ. Офіційний Рим тримає дистанцію і заявляє про незалежність та неупередженість італійського судочинства.