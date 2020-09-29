Розслідування на місці події та слідчих експериментів вимагав захист Марківа у Мілані

У вівторок відбулося перше засідання апеляційного суду присяжних у Мілані щодо засудженого українського солдата Віталія Марківа. Минулого року суд першої інстанції у Павії засудив його до 24 років тюрми, визнавши причетним до убивства іноземних журналістів на Донбасі у травні 2014 року.

Як передає кореспондент Радіо Свобода, сьогодні виступили суддя-доповідачка, прокурор обвинувачення, адвокати потерпілих та цивільних позивачів, захисники держави Україна і нацгвардійця Марківа.

Захист зосередився на проханні трьох основних речей: проведення розслідування на місці трагічного інциденту, здійснення судом балістичної та звукової експертиз і долучення до процесу фрагменту документального фільму-розслідування The wrong place з експертизами та коментарями італійських фахівців і нових свідків зі стрічки.

Просять адвокати також заслухати 20 нових свідків, яких виявила українська сторона під час недавнього розслідування. Захист наголосив і на неправомірності судового провадження щодо бійця та держави України з боку Італії.

«Це могло мати місце, якби випадок стався на території Італії, а не за кордоном, відповідно до норм міжнародного захисту», – зазначив для Радіо Свобода Ніколо Бертоліні Клерічі, захисник від України.

Адвокатка бійця Донателла Рапетті, зі свого боку, додала, що обвинувачення «маніпулює» італійським громадянством підсудного під час процесу, адже він виявився єдиним «італійцем» на горі Карачун, де перебували майже півтори сотні українських вояків Нацгвпрдії та ЗСУ.

Вона наголосила на важливості проведення балістичних екпериментів, особливо щодо характеристики автомата Калашникова, який був на озброєнні у солдата. Адже у вироку йдеться, що цей автомат мав спеціальну оптику, завдяки якій Марків розгледів журналістів біля керамічного заводу. Адвокатка каже: навіть у згаданому фільмі демонструють цей автомат і доводять, що з його оптичного пристрою можна бачити ціль не далі ніж на 600 метрів, а цивільні перебували значно далі, на відстані 1760 м. Тому так важливо долучити і кадри фільмурозсл-ідування, де також говорять нові свідки, не заслухані у Павії, наголосила захисниця Марківа.

Обвинувачення навпаки заявило, що фільм зовсім не вважають новими доказами, а швидше, оцінкою подій і суб’єктивною точкою зору на подію з боку його авторів.

Сторона обвинувачення наполягала на підтвердженні усіх своїх аргументів.

«Насправді документальний фільм не є документом, тому вже не може бути долучений до справи на цій стадії. Адже йдеться про технічну оцінку з явними оціночними елементами, тому цю стрічку не слід брати до уваги. Суд уже має достатньо доказів. Слухати нових свідків теж не обов’язково, бо вже достатньо очевидців та експертів вислухали під час процесу у першій інстанції. Та й виїздити в Україну для розслідування не варто, бо маємо у розпорядженні відео і фото, які доволі чітко дозволяють відтворити перебіг подій у день трагічного випадку», – сказав у коментарі для Радіо Свобода Паоло П’єраґостіні, адвокат від цивільних позивачів журналістської асоціації СesuraLab.

Прокурор же під час виступу додала, що нові докази та розслідування в Україні зайві, бо через шість років після інциденту «і місцевість змінилася, і керамічна фабрика вже реконструйована», а карти з Google і так точно відображають особливості аналізованого місця та відстані.

Решта представників обвинувачення категорично відмовляються від коментарів для українських медіа.

Адвокати від захисту відзначили позитивний момент сьогоднішніх слухань, а саме, коли суддя-доповідачка про суть справи Роккеллі-Марківа детально розповіла про вимоги сторони захисту, цитуючи основні пункти апеляційної заяви.

На наступному засіданні 1 жовтня суд має вирішити, чи долучати до апеляційного процесу додаткові виправдувальні докази, і чи проводити слідчі експертизи та розслідування в Україні. Від цього рішення буде залежати подальший розклад засідань. Попередньо оголосили, що у четвер в рамках судових дебатів має виступати сторона обвинувачення. А адвокати захисту матимуть слово на засіданні 7 жовтня.

Зранку перед початком слухань біля Міланського трибуналу українські активісти з плакатами згуртувалися для підтримки засудженого солдата Марківа. З ними також були італійські політики від Радикальної партії, яка послідовно вимагає справедливого суду на стадії оскарження вироку суду першої інстанції.

Суд вирішив проводити засідання у закритому режимі для публіки через пандемію коронавірусу. Допустили обмежене число медійників із забороною відео та фотозйомок. Дозволено лише італійському державному каналу RAI3 робити відеозапис та ділитися відеокадрами із колегами. Також Radio Radicale може проводити аудіозапис і поширювати його. Окрім родичів учасників процесу, на слуханнях також присутні чільний представник Генконсульства України в Мілані Євген Шквира та незалежна спостерігачка від міжнародного Центру сприяння захисту прав людини (Страсбург) Анна Пєтухова, яка спільно з українськими та російськими правозахисниками аналізує перебіг процесу.

30-річний старший сержант Національної гвардії України Віталій Марків відбуває покарання у тюрмі суворого режиму біля Мілана після того, як у липні минулого року суд першої інстанції засудив його до 24 років неволі. Суд у Мілані почне розглядати апеляцію 29 вересня.

Марківа заарештували в Болоньї 30 червня 2017 року. Суд присяжних і прокуратура Павії стверджують, що журналісти загинули внаслідок прицільних мінометних пострілів вояків Збройних сил України, а нацгвардієць Марків відстежував рух цивільних і передавав інформацію побратимам.

Ні суд, ні слідчі не брали до уваги версію про можливість пострілів на ураження з боку російських гібридних сил, біля яких тоді і перебувала група репортерів без розпізнавальних знаків.

Територію, де стався трагічний випадок, контролювали тоді банди Ігоря Гіркіна.

Сторона захисту солдата відсоює версію, що репортери потрапили під перехресний вогонь, тому неможливо встановити, внаслідок яких пострілів (із боку бойовиків чи ЗСУ) загинули італієць і росіянин.

На переконання захисників військового, Віталій Марків зі своєї бойової позиції фізично не міг бачити цивільних на відстані 1800 м, а єдина зброя у його володінні (автомат Калашникова) не мав оптичного пристрою для розпізнавання об’єктів чи людей на такій великій відстані.

Адвокати захисту оскаржили вирок і подали позов до апеляційного суду присяжних Мілана, суду другої інстанції. Київ категорично не погоджується з обвинувальним вироком і чекає остаточного виправдання бійця Віталія Марківа й ЗСУ. Офіційний Рим тримає дистанцію і заявляє про незалежність та неупередженість італійського судочинства.