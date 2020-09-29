МВС про апеляцію у справі Марківа: Україна очікує лише виправдального вироку

Міністерство внутрішніх справ України заявило, що очікує виправдання українського нацгвардійця Віталія Марківа за результатами розгляду в суді в Мілані апеляційної скарги на вирок, за яким він був засуджений до 24 років позбавлення волі за звинуваченням у причетності до вбивства італійського фотографа Андреа Роккеллі на Донбасі в 2014 році.

Засідання апеляційного суду почнеться 29 вересня.

У МВС наголошують, що захист Марківа наполягає на тому, що він ніяк не міг бути причетний до загибелі Андреа Рокеллі.

«Це підтверджується результатами експертиз, проведених в рамках розслідування Національної поліції Україн, які показали, що Віталій Марків фізично не міг бачити зі своєї позиції на горі Карачун місце, де сталася трагічна загибель італійського журналіста і його перекладача громадянина РФ, і тим більше не міг вести прицільну стрільбу з автомата АК-74 на відстань в 1700 метрів. Позиція звинувачення була побудована на припущеннях і російській пропаганді», – йдеться в повідомленні.

«Слідство Національної поліції України в ході розслідування справи про загибель Андреа Рокеллі знайшло низку фактів і свідчень свідків, які вказують на можливу причетність лідера російських терористів Гіркіна до загибелі Андреа Рокеллі і його перекладача Андрія Миронова, яка стала результатом добре продуманої провокації для дискредитації дій України щодо захисту своєї територіальної цілісності та незалежності… Ми очікуємо від апеляційного суду Мілана лише одного можливого вироку – виправдального», – наголосили у МВС.

30-річний старший сержант Національної гвардії України Віталій Марків відбуває покарання у тюрмі суворого режиму біля Мілана після того, як у липні минулого року суд першої інстанції засудив його до 24 років неволі. Суд у Мілані почне розглядати апеляцію 29 вересня.

Марківа заарештували в Болоньї 30 червня 2017 року. Суд присяжних і прокуратура Павії стверджують, що журналісти загинули внаслідок прицільних мінометних пострілів вояків Збройних сил України, а нацгвардієць Марків відстежував рух цивільних і передавав інформацію побратимам.

Ні суд, ні слідчі не брали до уваги версію про можливість пострілів на ураження з боку російських гібридних сил, біля яких тоді і перебувала група репортерів без розпізнавальних знаків.

Територію, де стався трагічний випадок, контролювали тоді банди Ігоря Гіркіна.

Сторона захисту солдата відсоює версію, що репортери потрапили під перехресний вогонь, тому неможливо встановити, внаслідок яких пострілів (із боку бойовиків чи ЗСУ) загинули італієць і росіянин.

На переконання захисників військового, Віталій Марків зі своєї бойової позиції фізично не міг бачити цивільних на відстані 1800 м, а єдина зброя у його володінні (автомат Калашникова) не мав оптичного пристрою для розпізнавання об’єктів чи людей на такій великій відстані.

Адвокати захисту оскаржили вирок і подали позов до апеляційного суду присяжних Мілана, суду другої інстанції. Київ категорично не погоджується з обвинувальним вироком і чекає остаточного виправдання бійця Віталія Марківа й ЗСУ. Офіційний Рим тримає дистанцію і заявляє про незалежність та неупередженість італійського судочинства.