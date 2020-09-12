Апеляційний процес щодо Марківа в Італії: захист подав нові докази до суду

В Італії сторона захисту українського нацгвардійця Віталія Марківа подала 11 вересня до апеляційного суду присяжних Мілана нові виправдувальні докази у справі загибелі іноземних репортерів на Донбасі у травні 2014 року. Документи були надані, відповідно до юридичної процедури, напередодні апеляційного процесу, який почнеться у Мілані 29 вересня, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Суд другої інстанції розглядатиме клопотання про оскарження обвинувального вироку Марківу. Влітку минулого року суд присяжних Павії засудив бійця до 24 років неволі за співучасть в убивстві італійця Андреа Роккеллі та Андрія Миронова.

Як повідомили Радіо Свобода захисники солдата, в основі нового доказового матеріалу – висновки журналістського розслідування, що увійшли до фільму The wrong place («Не в тому місці, не в той час») про справу Роккеллі-Марківа.

Йдеться про кілька експериментів: один стосується візуального контролю з гори Карачун (позиції українських військ) на місце трагічного випадку біля керамічного заводу, інший – балістичне випробування щодо дальності стрільби з різних видів зброї. Ці дослідження з участю італійських експертів науково підтвердили, що нацгвардієць Віталій Марків з Карачуна не міг розрізняти людські постаті біля керамічного заводу та цілитися і влучити у них на відстані близько 1800 метрів з наявного у солдата автомата АК-74.

Адвокати просять долучити до розгляду справи експерименти, використані у фільмі, або ж фрагмент стрічки, заслухати нових свідків-учасників фільму (включно з експертами), а в разі потреби, і режисера-документаліста Крістіано Тінацці.

Захисники солдата Марківа знову просять суд провести розслідування на місці трагічної події біля міста Слов’янська. Якщо апеляційний суд у Мілані залучить до процесу фільм з докладним картографічним зображення місцевості, то таке розслідування, можливо, не знадобиться, висловили припущення представники захисту.

Додаткові докази до суду другої інстанції надають і адвокати держави Україна. Їхній матеріал базується на результатах розслідування українського МВС. Вони, зокрема, наголошують на звуковому слідчому експерименті, який засвідчив, що обстріл почався з боку проросійських бойовиків, а не з українських позицій, як це стверджують павійські присяжні.

Захисники сподіваються, що нові доказові дані стануть додатковим матеріалом, щоб переконати апеляційний суд винести виправдувальний вирок Віталію Марківу. Чи будуть ці докази долучені до розгляду справи у Мілані, має вирішити суддя.

Згідно із процесуальною процедурою, на стадії апеляції очікують не більш ніж п’ять судових засідань. На першому із них, 29 вересня, окрім організаційних питань, передбачають виступ представника суду про загальний стан справи Роккелллі-Марків і доповідь генерального прокурора. На другому засіданні, 1 жовтня, слово нададуть стороні потерпілих і цивільних позивачів. Потім буде призначений день для сторони захисту. Наступні засідання будуть присвячені слуханню нових свідків, якщо таких залучать, або ж судовим дебатам сторін та оголошенню вердикту.

31-річний старший сержант Національної гвардії України Віталій Марків відбуває покарання у тюрмі суворого режиму біля Мілана після того, як у липні минулого року суд першої інстанції засудив його до 24 років неволі. Він перебуває під вартою від дня арешту в Болоньї 30 червня 2017 року.

Солдата з українським та італійським громадянством суд присяжних міста Павії визнав причетним до умисного вбивства двох цивільних іноземців на війні біля Слов’янська Донецької області 24 травня 2014 року. Тоді загинули італійський фоторепортер Андреа Роккеллі і його перекладач, російський правозахисник Андрій Миронов. Внаслідок того ж інциденту французький репортер Вільям Руґелон зазнав поранень, він став головним свідком обвинувачення.

Суд присяжних і прокуратура Павії стверджують, що журналісти загинули внаслідок прицільних мінометних пострілів вояків Збройних сил України, а нацгвардієць Марків відстежував рух цивільних і передавав інформацію побратимам. Ні суд, ні слідчі не брали до уваги версію про можливість пострілів на ураження з боку російських гібридних сил, біля яких і перебувала група репортерів без розпізнавальних знаків. Територію, де стався трагічний випадок, контролювали тоді банди Ігоря Гіркіна.

Сторона захисту солдата відсоює версію, що репортери потрапили під перехресний вогонь, тому неможливо встановити, внаслідок яких пострілів (із боку бойовиків чи ЗСУ) загинули італієць і росіянин. На переконання захисників військового, Віталій Марків зі своєї бойової позиції фізично не міг бачити цивільних на відстані 1 800 м, а єдина зброя у його володінні (автомат Калашникова) не мав оптичного пристрою для розпізнавання об"єктів на такій великій відстані.

Адвокати захисту минулої осені оскаржили вирок і подали позов до апеляційного суду присяжних Мілана, суду другої інстанції. Київ категорично не погоджується з обвинувальним вироком і чекає остаточного виправдання бійця Віталія Марківа й ЗСУ. Офіційний Рим тримає дистанцію і заявляє про незалежність та неупередженість італійського судочинства.