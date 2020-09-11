У Києві відбудеться забіг на підтримку засудженого в Італії українського військового Марківа

У Києві відбудеться забіг на підтримку засудженого в Італії українського нацгвардійця Віталія Марківа.

«27 вересня в Парку Слави у Києві відбудеться командний забіг на підтримку нашого співвітчизника, незаконно засудженого та ув’язненого в Італії гвардійця Віталія Марківа. Початок о 10:00. Дотримуємося всіх карантинних обмежень», – повідомило Міністерство внутрішніх справ.

Заступник Директора департаменту міжнародного співробітництва та європейської інтеграції МВС України Денис Ленець уточнив, що бігтимуть «сім кілометрів повільним комфортним темпом».

30-річний старший сержант Національної гвардії України Віталій Марків відбуває покарання у тюрмі суворого режиму біля Мілана після того, як у липні минулого року суд першої інстанції засудив його до 24 років неволі. Суд у Мілані почне розглядати апеляцію 29 вересня.

Марківа заарештували в Болоньї 30 червня 2017. Суд присяжних і прокуратура Павії стверджують, що журналісти загинули внаслідок прицільних мінометних пострілів вояків Збройних сил України, а нацгвардієць Марків відстежував рух цивільних і передавав інформацію побратимам. Ні суд, ні слідчі не брали до уваги версію про можливість пострілів на ураження з боку російських гібридних сил, біля яких тоді і перебувала група репортерів без розпізнавальних знаків. Територію, де стався трагічний випадок, контролювали тоді банди Ігоря Гіркіна.

Сторона захисту солдата відсоює версію, що репортери потрапили під перехресний вогонь, тому неможливо встановити, внаслідок яких пострілів (із боку бойовиків чи ЗСУ) загинули італієць і росіянин. На переконання захисників військового, Віталій Марків зі своєї бойової позиції фізично не міг бачити цивільних на відстані 1800 м, а єдина зброя у його володінні (автомат Калашникова) не мав оптичного пристрою для розпізнавання об’єктів чи людей на такій великій відстані.

Адвокати захисту оскаржили вирок і подали позов до апеляційного суду присяжних Мілана, суду другої інстанції. Київ категорично не погоджується з обвинувальним вироком і чекає остаточного виправдання бійця Віталія Марківа й ЗСУ. Офіційний Рим тримає дистанцію і заявляє про незалежність та неупередженість італійського судочинства.