Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
11 вересня 2020, Київ 13:39
Новини | Події

У Києві відбудеться забіг на підтримку засудженого в Італії українського військового Марківа

30-річний старший сержант Національної гвардії України Віталій Марків відбуває покарання у тюрмі суворого режиму біля Мілана

У Києві відбудеться забіг на підтримку засудженого в Італії українського нацгвардійця Віталія Марківа.

«27 вересня в Парку Слави у Києві відбудеться командний забіг на підтримку нашого співвітчизника, незаконно засудженого та ув’язненого в Італії гвардійця Віталія Марківа. Початок о 10:00. Дотримуємося всіх карантинних обмежень», – повідомило Міністерство внутрішніх справ.

Заступник Директора департаменту міжнародного співробітництва та європейської інтеграції МВС України Денис Ленець уточнив, що бігтимуть «сім кілометрів повільним комфортним темпом».

30-річний старший сержант Національної гвардії України Віталій Марків відбуває покарання у тюрмі суворого режиму біля Мілана після того, як у липні минулого року суд першої інстанції засудив його до 24 років неволі. Суд у Мілані почне розглядати апеляцію 29 вересня.

Марківа заарештували в Болоньї 30 червня 2017. Суд присяжних і прокуратура Павії стверджують, що журналісти загинули внаслідок прицільних мінометних пострілів вояків Збройних сил України, а нацгвардієць Марків відстежував рух цивільних і передавав інформацію побратимам. Ні суд, ні слідчі не брали до уваги версію про можливість пострілів на ураження з боку російських гібридних сил, біля яких тоді і перебувала група репортерів без розпізнавальних знаків. Територію, де стався трагічний випадок, контролювали тоді банди Ігоря Гіркіна.

У Києві вимагали звільнити нацгвардійця Віталія Марківа – фото
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

У Києві вимагали звільнити нацгвардійця Віталія Марківа – фото

Сторона захисту солдата відсоює версію, що репортери потрапили під перехресний вогонь, тому неможливо встановити, внаслідок яких пострілів (із боку бойовиків чи ЗСУ) загинули італієць і росіянин. На переконання захисників військового, Віталій Марків зі своєї бойової позиції фізично не міг бачити цивільних на відстані 1800 м, а єдина зброя у його володінні (автомат Калашникова) не мав оптичного пристрою для розпізнавання об’єктів чи людей на такій великій відстані.

Адвокати захисту оскаржили вирок і подали позов до апеляційного суду присяжних Мілана, суду другої інстанції. Київ категорично не погоджується з обвинувальним вироком і чекає остаточного виправдання бійця Віталія Марківа й ЗСУ. Офіційний Рим тримає дистанцію і заявляє про незалежність та неупередженість італійського судочинства.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG