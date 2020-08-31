Поліція України отримала низку доказів невинуватості нацгвардійця Марківа – Аваков

Поліція України під час розслідування справи про вбивство італійського журналіста Андреа Роккеллі та російського перекладача Андрія Миронова на Донбасі в травні 2014 року отримала низку доказів невинуватості українського нацгвардійця Віталія Марківа, заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

«Хочемо дати сигнал про нашу повну готовність співпрацювати з італійськими правоохоронцями... Закликаємо італійський суд взяти до уваги наші докази», – сказав Аваков.

За його словами, Роккеллі загинув від мінометних осколків, а Марків мав на руках лише автомат.

«Людина (Рокеллі – ред.) загинула від абсолютно іншої зброї», – сказав Аваков.

Він також додав, що італійські правоохоронці жодного разу не були в Україні для проведення слідчих дій і закликав уряд Італії не політизувати справу Марківа.

«Встановлені під час розслідування обставини та зібрані в сукупності докази свідчать насамперед про провокаційні дії бойовиків, які були спрямовані на компрометацію Збройних сил і Національної гвардії. За таких обставин не виключається версія умисного заманювання бойовиками незаконних збройних формувань італійського журналіста Роккеллі, росіянина Миронова та французького журналіста Вільяма Регулона до приміщення заводу «Зевс» з подальшою провокацією військовослужбовців України на перехресний вогонь, наслідком чого стала загибель двох іноземних громадян», – заявив, у свою чергу, начальник Головного слідчого управління Нацполіції Максим Цуцкірідзе.

«У серпні 2020 року голова Нацполіції направив лист правоохоронцям Італії з пропозицією провести спільні додаткові слідчі дії безпосередньо на місці трагедії», – сказав Цуцкірідзе.

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30-річний старший сержант Національної гвардії України Віталій Марків відбуває покарання у тюрмі суворого режиму біля Мілана після того, як у липні минулого року суд першої інстанції засудив його до 24 років неволі. Його заарештували в Болоньї 30 червня 2017.

Солдата, який, окрім українського, має й італійське громадянство, суд присяжних міста Павії визнав причетним до умисного вбивства двох цивільних іноземців на війні біля Слов’янська Донецької області 24 травня 2014 року. Тоді загинули італійський фоторепортер Андреа Роккеллі і його перекладач, російський дисидент Андрій Миронов. Внаслідок того ж інциденту французький репортер Вільям Руґелон зазнав поранень, згодом він став головним свідком обвинувачення.

Суд присяжних і прокуратура Павії стверджують, що журналісти загинули внаслідок прицільних мінометних пострілів вояків Збройних сил України, а нацгвардієць Марків відстежував рух цивільних і передавав інформацію побратимам. Ні суд, ні слідчі не брали до уваги версію про можливість пострілів на ураження з боку російських гібридних сил, біля яких тоді і перебувала група репортерів без розпізнавальних знаків. Територію, де стався трагічний випадок, контролювали тоді банди Ігоря Гіркіна.

Сторона захисту солдата відсоює версію, що репортери потрапили під перехресний вогонь, тому неможливо встановити, внаслідок яких пострілів (із боку бойовиків чи ЗСУ) загинули італієць і росіянин. На переконання захисників військового, Віталій Марків зі своєї бойової позиції фізично не міг бачити цивільних на відстані 1800 м, а єдина зброя у його володінні (автомат Калашникова) не мав оптичного пристрою для розпізнавання об’єктів чи людей на такій великій відстані.

Адвокати захисту оскаржили вирок і подали позов до апеляційного суду присяжних Мілана, суду другої інстанції. Київ категорично не погоджується з обвинувальним вироком і чекає остаточного виправдання бійця Віталія Марківа й ЗСУ. Офіційний Рим тримає дистанцію і заявляє про незалежність та неупередженість італійського судочинства.

Апеляційний процес у справі українського військового Віталія Марківа має початися 29 вересня.