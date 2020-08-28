Аваков поспілкувався з ув’язненим в Італії нацгвардійцем Марківим

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков поспілкувався з ув’язненим в Італії військовослужбовцем Національної гвардії Віталієм Марківим.

«Сьогодні нарешті домігся і мені дозволили 15-хвилинну розмову з Віталієм, що очікує суду в міланській в’язниці Опера. Важливо було і підтримати його і обов’язково дати йому інфу напряму», – написав Аваков у фейсбуці й оприлюднив частину відео його спілкування з бійцем.

Він анонсував, що 31 серпня о 14:00 разом з представниками слідства дасть спеціальний брифінг для іноземних та українських ЗМІ, роздобутим українським слідством про вбивство італійця Андреа Роккеллі та росіянина Андрія Миронова у 2014 році в Слов’янську Донецької області.

«Буду говорити про факти, не прийняті до уваги італійським судом у Павії, який засудив Марківа до 24 років тюрми за хибним звинуваченням. Про факти, які, як ми всі сподіваємося, почує апеляція Мілана», – додав Аваков.

30-річний старший сержант Національної гвардії України Віталій Марків відбуває покарання у тюрмі суворого режиму біля Мілана після того, як у липні минулого року суд першої інстанції засудив його до 24 років неволі. Його заарештували в Болоньї 30 червня 2017.

Солдата, який, окрім українського, має й італійське громадянство, суд присяжних міста Павії визнав причетним до умисного вбивства двох цивільних іноземців на війні біля Слов’янська Донецької області 24 травня 2014 року. Тоді загинули італійський фоторепортер Андреа Роккеллі і його перекладач, російський дисидент Андрій Миронов. Внаслідок того ж інциденту французький репортер Вільям Руґелон зазнав поранень, згодом він став головним свідком обвинувачення.

Суд присяжних і прокуратура Павії стверджують, що журналісти загинули внаслідок прицільних мінометних пострілів вояків Збройних сил України, а нацгвардієць Марків відстежував рух цивільних і передавав інформацію побратимам. Ні суд, ні слідчі не брали до уваги версію про можливість пострілів на ураження з боку російських гібридних сил, біля яких тоді і перебувала група репортерів без розпізнавальних знаків. Територію, де стався трагічний випадок, контролювали тоді банди Ігоря Гіркіна.

Сторона захисту солдата відсоює версію, що репортери потрапили під перехресний вогонь, тому неможливо встановити, внаслідок яких пострілів (із боку бойовиків чи ЗСУ) загинули італієць і росіянин. На переконання захисників військового, Віталій Марків зі своєї бойової позиції фізично не міг бачити цивільних на відстані 1800 м, а єдина зброя у його володінні (автомат Калашникова) не мав оптичного пристрою для розпізнавання об’єктів чи людей на такій великій відстані.

Адвокати захисту оскаржили вирок і подали позов до апеляційного суду присяжних Мілана, суду другої інстанції. Київ категорично не погоджується з обвинувальним вироком і чекає остаточного виправдання бійця Віталія Марківа й ЗСУ. Офіційний Рим тримає дистанцію і заявляє про незалежність та неупередженість італійського судочинства.

Апеляційний процес у справі українського військового Віталія Марківа має початися 29 вересня.