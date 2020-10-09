Росія: учасника Pussy Riot заарештували на 30 діб за акцію з прапорами ЛГБТ

Районний суд у столиці Росії Москві 9 жовтня заарештував на 30 діб учасника Pussy Riot Олександра Софєєва – за акцію з прапорами ЛГБТ на будівлях ФСБ, адміністрації президента, Верховного суду та інших. Про це повідомила муніципальна депутатка Людмила Штейн.

Софєєва визнали винним у повторному порушенні порядку проведення публічного заходу. У лютому цього року активіста оштрафували на 15 тисяч рублів за участь в акції на підтримку політв’язнів біля будівлі Державної думи.

7 жовтня група Pussy Riot приурочила акцію проти державної гомофобії до дня народження президента Росії Володимира Путіна. Учасники акції вимагали розслідувати вбивства і викрадення геїв, лесбіянок, транссексуалів і квір-людей у Чечні, припинити переслідування активістів та організацій, що допомагають ЛГБТК-спільноті, легалізувати одностатеві партнерства, а також скасувати чинний закон про пропаганду так званих нетрадиційних сексуальних відносин серед неповнолітніх.