У Москві затримали учасниць групи Pussy Riot

У столиці Росії Москві 8 жовтня затримали учасниць групи Pussy Riot Вероніку Нікульшину та Марію Альохіну, повідомив правозахисний портал «ОВД-Инфо» і телеканал «Дождь». Офіційної заяви правоохоронних органів про причину затримань наразі немає.

Затримання відбулися після того, як днем раніше група Pussy Riot влаштувала акцію проти державної гомофобії до дня народження президента Росії Володимира Путіна 7 жовтня. Активісти вивісили райдужні прапори на будівлях ФСБ, адміністрації президента, Верховного суду, одного з відділень внутрішніх справ і Міністерства культури.

Вони закликали розслідувати вбивства і викрадення геїв, лесбійок, транссексуалів і квір-людей у Чечні, припинити переслідування активістів та організацій, що допомагають ЛГБТК-спільноті, легалізувати одностатеві партнерства, а також скасувати чинний закон «про пропаганду нетрадиційних сексуальних відносин серед неповнолітніх».

Під час акції біля будівлі ФСБ був затриманий кореспондент Радіо Свобода Артем Радигін, що виконував редакційне завдання. Після акції були також затримані двоє учасників – Василь Андріанов і Єлизавета Дідеріх.