Від грудня в Чечні вбили двох представників ЛГБТ, ще близько 40 затримали – активісти

Від кінця грудня в російській Чечні вбили двох представників ЛГБТ, ще 40 затримали, повідомили активісти «Російської ЛГБТ-мережі».

«Відомо, що було затримано близько 40 осіб, серед яких є як чоловіки, так і жінки. Принаймні двоє затриманих померли в результаті тортур. Нам також відомо, що затримання здійснюються співробітниками правоохоронних органів, а постраждалих незаконно утримують в Аргуні (чеченському місті – ред.)», – заявив директор програм «Російської ЛГБТ-мережі» Ігор Кочетков.

У квітні 2018 року спільнота повідомляла, що за попередній рік в Чечні 41 людина безпосередньо зазнала незаконного утримання і тортур у Чечні, 30 людей – члени їхніх сімей, яким загрожувала небезпека. До 14 людей приходила поліція додому з погрозами, ще сім людей звернулися на гарячу лінію ЛГБТ-мережі, коли були затримані їх знайомі, розуміючи, що під тортурами ці люди назвуть їх імена.

За рік до цього російська «Нова газета» розпочала серію публікацій про масові затримання, тортури і вбивства геїв у Чечні. Голова цього регіону Росії Рамзан Кадиров відкинув всі звинувачення і заявив, що в Чечні гомосексуалів немає.

Міжнародні правозахисні організації, ООН, Євросоюз, США й інші західні країни закликали владу Росії ретельно розслідувати всі повідомлення про акти насильства щодо геїв у Чечні.