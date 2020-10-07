Pussy Riot провели акцію проти гомофобії в день народження Путіна

У Москві учасники групи Pussy Riot провели акцію проти державної гомофобії в Росії. Вони вивісили веселкові прапори на будівлях ФСБ, адміністрації президента, Верховного суду, відділенні внутрішніх справ «Басманний» і Міністерства культури Росії.

«Сьогодні ми даруємо цю веселку як символ любові і свободи, яких не вистачає, – даруємо всім. «Веселка – це сонце після дощу» – сказали ви. Але ми – ті, хто робить все, щоб це сонце нарешті з’явилося», – звернулися учасники акції до Володимира Путіна, якому сьогодні виповнюється 68 років.

Вони закликали розслідувати вбивства і викрадення геїв, лесбійок, транссексуалів і квір-людей у Чечні, припинити переслідування активістів та організацій, що допомагають ЛГБТК-спільноті, легалізувати одностатеві партнерства, а також скасувати чинний закон «про пропаганду нетрадиційних сексуальних відносин серед неповнолітніх».

Під час акції біля будівлі ФСБ був затриманий журналіст Радіо Свобода Артем Радигін, що виконував редакційне завдання. Його доправили у відділення поліції. Редакція Радіо Свобода з’ясовує обставини того, що сталося.

Сьогодні ж у Москві біля будівлі адміністрації президента Росії поліцейські затримали журналіста видання Sota.Vision Дениса Стяжкіна. Він знімав акцію руху «Лівий блок» до дня народження Путіна. Про це правозахисному порталу «ОВД-Инфо» повідомив сам Стяжкін.

Володимиру Путіну сьогодні виповнюється 68 років. Як повідомив напередодні речник президента Росії Дмитро Пєсков, Путін 7 жовтня має намір провести більше ніж 10 міжнародних телефонних розмов, а потім буде з друзями, рідними і близькими.

Минулого року Путін відзначав свій день народження в сибірській тайзі.