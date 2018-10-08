В Росії суд заарештував активістів, які побажали «довгих років в’язниці» Путіну

Дзержинський районний суд Санкт-Петербурга заарештував трьох активістів, Андрія Графа, Влада Іванчо та Івана Рубцова, які в день народження президента Росії Володимира Путіна, 7 жовтня, побажали йому «довгих років в’язниці».

Граф отримав 15 діб адмінарешту, Іванчо та Рубцов – по 10 діб.

Четверта затримана, Світлана Уткіна, залишається в 78-му відділі поліції Санкт-Петербурга. Вона є членом дільничної виборчої комісії з правом вирішального голосу, тому її не можуть притягнути до адміністративної відповідальності без згоди прокурора міста.

7 жовтня, у день народження Путіна, група громадських активістів перекрила рух на вулиці Повстання у російському Санкт-Петербурзі. Учасники акції запалили фаєри у кольорах прапора Росії та розтягнули банер із надписом: «Довгих років тюрми».