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08 Жовтень 2018, Київ 22:04
Новини | Міжнародні

В Росії суд заарештував активістів, які побажали «довгих років в’язниці» Путіну

Акція в Санкт-Петербурзі відбулась 7 жовтня

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Дзержинський районний суд Санкт-Петербурга заарештував трьох активістів, Андрія Графа, Влада Іванчо та Івана Рубцова, які в день народження президента Росії Володимира Путіна, 7 жовтня, побажали йому «довгих років в’язниці».

Граф отримав 15 діб адмінарешту, Іванчо та Рубцов – по 10 діб.

Четверта затримана, Світлана Уткіна, залишається в 78-му відділі поліції Санкт-Петербурга. Вона є членом дільничної виборчої комісії з правом вирішального голосу, тому її не можуть притягнути до адміністративної відповідальності без згоди прокурора міста.

Путіна «привітали» з днем народження: «Довгих років тюрми» – відео
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Путіна «привітали» з днем народження: «Довгих років тюрми» – відео

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7 жовтня, у день народження Путіна, група громадських активістів перекрила рух на вулиці Повстання у російському Санкт-Петербурзі. Учасники акції запалили фаєри у кольорах прапора Росії та розтягнули банер із надписом: «Довгих років тюрми».

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