Рівень довіри Путіну в Росії впав удвічі з часу анексії Криму – опитування

Число росіян, які довіряють президенту країни Володимиру Путіну, складає 39 відсотків. Про це свідчать оприлюднені 8 жовтня результати опитування, проведеного наприкінці вересня соціологічною службою «Левада-Центр».

Це вдвічі менше, ніж у 2014 році, коли після анексії українського Криму рівень довіри Путіну зріс до понад 80 відсотків.

Рівень довіри Путіну падав упродовж останніх 12 місяців – нині він на 9% нижчий, ніж у червні 2018 року і на 20% – ніж у листопаді минулого року.

Минулого тижня Путін підписав надзвичайно непопулярний закон, який передбачає збільшення пенсійного віку до 60 років для жінок та 65 для чоловіків. Більшість росіян виступають проти цієї реформи, що спричинило вуличні протести по всій країні.

Путін, який є лідером Росії з 2000 року, виграв березневі президентські вибори з підтримкою понад 76% учасників голосування.