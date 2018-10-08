Україна «однією рукою» зупиняє агресію Росії (світова преса)

Британська газета The Times цитує заклики до Заходу застосувати жорсткий підхід до Росії, щоб приборкати безкарність Кремля. Французький часопис Le Figaro пише про запуск першого блоку електростанції сонячної енергії на місці колишньої Чорнобильської АЕС. Ірландське видання The Irish Times розглядає проблему російських кібернападів у цілому світі.

Британський часопис The Times публікує статтю відомого політолога Едварда Лукаса «Час жорстко поставитись до хлопчиська-забіяки, яким є Росія». Лукас пише, що люди, які зазнавали знущань у школі одразу зрозуміють те, у який спосіб Володимир Путін ставиться до Заходу.

Захід має на своєму боці факти і докази. Захід має фото шпигунів і найманих вбивць. Захід також має їхні імена і прізвища. На що Кремль здивовано запитує: «Про що йдеться?». А йдеться просто про знущання.

Радянський Союз, у якому зростав Путін та його приплічники, був просто раєм для усіляких знущань над людиною, де все вирішувала груба сила. І за цих умов, дивується Лукас, Кремль продовжує «цю дитячу гру» із Заходом. Жалюгідна російська економіка перебуває у жахливому стані. Інфраструктура постає напіврозваленою, громадська адміністрація є жартом. А Україна, втричі менша за Росію, однією рукою зупиняє російську агресію.

The Times пише, що роздуті шпигунські структури Росії не можуть тримати у таємниці елементарних секретів, на зразок імен їхніх замаскованих агентів. За цих умов, як вказує Едвард Лукас, Росії було б варто дружити із Заходом, покладаючись на передові технології і допомогу, яку та країна могла б отримати назамін. Але як і шкільні хлопчиська-забіяки Росія не поводить себе логічно і раціонально.

Путінська Росія воліє гратися у «розділяй і володарюй» радше ніж увійти до міжнародної системи, яка б приборкала її жадібність і тиранію. Путінський режим також не має союзників опріч таких держав-служників як Білорусь чи Вірменія. Величезні кошти від природних ресурсів Росії було розбазарено на воєнні потреби, а решту було просто розкрадено ненаситними російськими чиновниками. Розумні і найкращі представники Росії масово емігрують на Захід. Потік у зворотний бік обмежується доволі сумнівними знаменитостями на зразок Стівена Сіґала або Жерара Депардьє.

Проте, підсумовує Лукас: Захід також винний у безкарності агресивних кроків Росії, видаючи в’їзні візи вбивцям з ГРУ, надаючи прихисток у лондонському Сіті «брудним» російським грошам, а російські клептократи спокійно купують собі респектабельність на Заході, використовуючи довірливість і до певної міри жадібність західних університетів та культурних установ.

Верховенство закону, наголошує Лукас, має бути найбільшою загрозою для російської безкарності. Захід має просто зробити жорсткими правила і закони, що б серйозно «притупили російські шаблі» у будь-якому сенсі.

«Час жорстко поставитись до хлопчиська-забіяки, яким є Росія»

Французький часопис Le Figaro публікує матеріал «У Чорнобилі електростанція сонячної енергії постає на місці старої АЕС». Паризьке видання повідомляє, що в Україні запустили сонячну електростанцію у Чорнобильській зоні – там, де сталася найбільша катастрофа так званого «мирного атому» в історії людства.

Нова електростанція має близько 3600 сонячних панелей, які розташовано на території у 1,6 гектара навколо старого понівеченого реактора Чорнобильської АЕС. Газета додає, що енергія цієї електростанції в один мегават достатньою, щоб забезпечити електрикою приблизно 2 тисячі квартир.

Le Figaro зазначає, що україно-німецьке спільне підприємство The Solar Chernobyl Group здійснило інвестиції на суму 1 мільйон євро до проекту зведення електростанції сонячної енергії на місці старої Чорнобильської АЕС.

Почавши з одного локу електростанції, компанія сподівається досягти потужності у 100 мегават до кінця 2019 року. Французьке видання вказує, що Україна намагається розробляти власні джерела енергії з огляду на кризу у стосунках Києва та Москви. Україна також прагне надати поштовху розвитку зони відчуження навколо Чорнобильської АЕС, яка має 30 кілометрів радіусу.

Принагідно паризьке видання нагадує, що Україна постає доволі привабливою для інвесторів до «зелених» галузей відновлюваних джерел енергії, повідомляючи, що Україна має найвищі показники у цьому плані у Європі, і одні з найвищих у цілому світі. На думку часопису, низька ціна прилеглих до Чорнобильської АЕС земель на додаток до розвинутої мережі електропостачань постає додатковим чинником привабливості цієї частини України.

«У Чорнобилі електростанція сонячної енергії постає на місці старої АЕС»

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Періодичне видання Ірландії The Irish Times публікує статтю «Російські кібернапади – це дії «держави-парії», вважає Сполучене Королівство». Часопис зазначає, що міністр оборони Британії визначив агресивні дії Росії, як такі, що пасують державі, яка є міжнародною парією. Все це сталося по тому, як було оприлюднено інформацію про те, що російські шпигуни намагалися зламати комп’ютерну систему британського міністерства закордонних справ, а також комп’ютери міжнародної структури, яка співпрацює зі слідством у справі отруєння російською нервово-паралітичною речовиною у місті Солсбері. Ірландський часопис додає, що влада у Нідерландах також повідомила, що за допомоги британської розвідки було перервано спроби кібернападу на штаб-квартиру Організації із заборони хімічної зброї у нідерландському місті Гааґа.

The Irish Times зазначає, що посол Сполученого Королівства до Нідерландів Пітер Вілсон заявив, що ціллю хакерів російського ГРУ були також британський «Форін офіс» та лабораторія міністерства оборони Британії у місцині Портон Давн. Кремль досить нервово відреагував на ці звинувачення, визначивши їх як «зоркестрований пропагандистський крок». Проте міністр оборони Сполученого Королівства Ґавін Вілліамсон заявив, що подібна поведінка Москви свідчить про ознаки її слабкості та перетворення на «державу-парію».

«Все це демонструє дії не великої держави, а «держави-парії», і Сполучене Королівство надалі працюватиме зі своїми союзниками з метою ізолювати росіян і дати їм зрозуміти, що вони не можуть поводитись у подібний спосіб», - заявив міністр оборони Сполученого Королівства Ґавін Вілліамсон.

Ірландський щоденник додає, що міністр закордонних справ Великої Британії Джеремі Гант зазначив, що оприлюднення фактів щодо російських кібернападів, спланованих ГРУ, підкріплюється непоборними доказами абсолютно неприйнятної поведінки агентів ГРУ, яких Сполучене Королівство на додаток звинувачує у здійсненні анпаду з використанням хімічної зброї у південноанглійському місті Солсбері. Міністр Гант повідомив, що британське керівництво буде обговорювати зі своїми союзниками пакет нових санкцій проти Кремля.

«Російські кібернапади – це дії «держави-парії», вважає Сполучене Королівство»

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