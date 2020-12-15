Угорський парламент ухвалив закон, який унеможливлює всиновлення дітей для одностатевих пар

Парламент Угорщини ухвалив закон, який фактично унеможливлює усиновлення дітей одностатевими парами, повідомляє угорська служба Радіо Свобода

Законодавчий орган, де дві третини має права партія «Фідес» прем’єр-міністра Віктора Орбана, підримав документ 134 голосами проти 45-ти, п’ятеро депутатів утрималися.

Відповідно до тексту закону, всиновлювати дітей відтепер мають право тільки одружені пари, решта мусить отримувати спеціальний дозвіл міністра з питань сім’ї. Одностатеві шлюби в Угорщині заборонені.

Депутати також внесли зміни в конституцію. Відтепер в ній закріплене визначення сім’ї як союзи батька (чоловіка) і матері (жінки). Таке формулювання виключає альтернативні розуміння сім’ї.

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Хоча є винятки, коли одинокі люди або члени сім'ї можуть усиновити дітей, «головне правило в тому, що лише одружені пари можуть усиновити дитину – тобто чоловік та жінка, які перебувають у шлюбі», – написала в законі міністр юстиції Юдіт Варґа.

«Угорщина захищає інститут подружжя... між чоловіком і жінкою, а також сім’ю як основу для виживання нації», – йдеться в документі.

Досі усиновлення парами геїв чи лесбійок було можливим, якщо один із партнерів подавав заявку як неодружений.

Партія «Фідес» здійснює дедалі більш авторитарну політику в Угорщині. Партія агітує за консервативні християнські цінності та заперечує проблеми ЛГБТ.

Однак нещодавно уряд Орбана сколихнув скандал, коли член Європейського парламенту Йожеф Саєр, один із засновників «Фідесу» та співавтор конституційної поправки, згідно з якою шлюб укладається лише між чоловіком і жінкою, був спійманий бельгійською поліцією при спробі втекти з гей-вечірки в Брюсселі.

Після інциденту 27 листопада 59-річний Саєр, близький співробітник Орбана і чоловік судді Конституційного суду, подав у відставку як з Європарламенту, так і з партії.

У травні парламент заборонив юридичне визначення гендеру, фактично заборонивши трансгендерам та інтерсекс-людям в Угорщині законно змінювати свою стать або стать, призначені при народженні.

Минулого місяця нью-йоркська служба захисту прав Human Rights Watch назвала новий закон «наступом на європейські цінності».