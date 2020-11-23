Росія: двоє учасниць Pussy Riot оштрафовані за дії на підтримку ЛГБТ

Двоє учасниць відомої російської протестної групи Pussy Riot оштрафовані за участь в акції на підтримку прав ЛГБТ минулого місяця.

Як заявили адвокати активісток, два різних суди в Москві оштрафували Вероніку Нікульшину та Марію Альохіну на 10 000 (130 доларів) і 15 000 рублів (195 доларів) відповідно, визнавши їх винними у порушенні закону про масові зібрання.

Акція Pussy Riot проти державної гомофобії пройшла 7 жовтня, в день 68-річчя президента Росії Володимира Путіна. Активісти вивісили райдужні прапори на будівлях ФСБ, адміністрації президента, Верховного суду, одного з відділень внутрішніх справ і Міністерства культури.

Читайте також: У Москві затримали учасниць групи Pussy Riot

Вони закликали розслідувати вбивства і викрадення геїв, лесбійок, транссексуалів і квір-людей у Чечні, припинити переслідування активістів та організацій, що допомагають ЛГБТК-спільноті, легалізувати одностатеві партнерства, а також скасувати чинний закон «про пропаганду нетрадиційних сексуальних відносин серед неповнолітніх».

Після акції були затримані також кілька членів групи, один з яких, Олександр Софєєв, 9 жовтня був засуджений до 30 діб ув’язнення.

Два журналіст, Денис Стяжкин і кореспондент Радіо Свобода Артем Радигін, що виконував редакційне завдання, також були ненадовго затримані поліцією під час висвітлення акції.