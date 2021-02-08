«Замість ватної палички». Чеські вчені розробили альтернативний метод тестування на COVID-19

Чехія, Оломоуць – Ще на початку пандемії чеським науковцям дали завдання використати свій потенціал та напрацювання у боротьбі із коронавірусом. Вже через кілька місяців кілька інститутів по всій країні ділилися своїми напрацюваннями – від електричних фільтрів для повітря до респіраторів із нановолокна. Одним із останніх подібних винаходів став альтернативний метод забору матеріалу для подальшого ПЛР-тесту на «ковід». Кореспонденти Радіо Свобода вирушили у місто Оломоуць, що на північному сході країни, аби дізнатися та перевірити, як працює тестування через полоскання.

Місто Оломоуць відоме не лише своїми історичними пам’ятками, а й кількома науковими інститутами від Університету Палацького. До одного з них, а саме молекулярної та трансакційної медицини й вирушили кореспонденти Радіо Свобода.

Науковці цього інституту вирішили використати свої знання та досвід у боротьбі із раковими захворюваннями для створення набору для самостійного забору біологічного матеріалу. Досвід роботи із такими хворими підказав спосіб, у який можна відбирати зразки, не застосовуючи довгої ватної палички.

«Людям із певними видами раку, зокрема щитоподібної залози, складніше робити мазок із носогорла. Тому ми почали розробляти тест, який би був менш дискомфортним. І ці напрацювання увійшли в основу нашого тесту на ковід, – розповіла Радіо Свобода Владимира Коуделакова, одна із науковиць, яка працювала над тестом.

На розробку набору для самостійного забору, або як його назвали самі науковці «Гаргтесту», пішло понад 4 місяці. Кореспондентам Радіо Свобода показують вже готовий для ринку варіант. У ньому кілька колбочок, інструкція та кілька поліетиленових пакетів.

«Це остання версія нашого тесту. У цій пляшечці спеціальний порошок, який стабілізує коронавірус і утримує його протягом 14 днів при нормальній температурі. Також є інструкція і вона досить проста», – розповідає Коуделакова, демонструючи вміст набору.

Одним із найбільших викликів для вчених було створити речовину, яка б могла зберігати інформацію про наявність вірусу тривалий час, та за не лабораторних умов. І якщо сама методика забору не нова, то речовина, яку винайшли вчені, стала світовим відкриттям.

«Порошок, який дозволяє зберігати вірус, – наша унікальна розробка, аналогів у світі немає. Пацієнту нічого не загрожує, адже він полоще горло звичайною водою і немає загрози проковтнути реагент. Ми бачимо, що медпрацівників зараз не вистачає і завдяки нашим тестам у майбутньому можна послабити навантаження на медиків, які проводять тестування», – розповів Радіо Свобода директор Інституту молекулярної та трансакційної медицини Маріан Гайдух.

Аби зробити відбір, необхідно прополоскати горло звичайною водою протягом 30 секунд. Потім виплюнути воду в колбу із порошком та закрити. Цю колбу помістити у 2 захисні пакетики та відправити до лабораторії самостійно або попросити зробити це сімейного лікаря. У лабораторії процес виявлення у пацієнта коронавірусу здійснюється за допомоги ПЛР-тестування.

«Ми організували велике клінічне дослідження аби зрозуміти, наскільки точним буде цей спосіб забору. Ми залучили 459 пацієнтів, яким ми водночас робили мазок через носогорло і відбір через полоскання. З’ясувалося, що різниці між цими двома методами майже немає», – розповів директор Гайдух.

В інституті впевнені– великим плюсом подібного методу зручність, зокрема для дітей. Їм, на думку вчених, набагато приємніше просто прополоскати горло, ніж коли медик бере мазок великої паличкою з носу чи горла. Також такий метод може підійти для фірм, де працює багато людей для превентивного тестування, бо там штатний медик, зазвичай, лише один.

«Цей набір може неабияк допомогти й сімейним лікарям. Він заощадить час і захисні матеріали самим працівникам, бо їм не доведеться перевдягатися у захисні костюми з респіраторами при відборі аналізів – пацієнт зробить відбір самостійно».

Вже більше як місяць такі набори продаються у декількох аптеках столиці Чехії Праги та тут в Оломоуці. За цей час ним скористалися кілька тисяч людей. ПЛР-тестування науковці проводять тут же в інституті.

«Це результати за вчора (1 лютого 2021 року). За один раз ми аналізуємо 368 результатів. Ось ці червоні лінії, які підіймаються – це позитивні результати. Ми відправляємо дані про хворих пацієнтів до гігієнічної служби. Пацієнтам же результат приходить у смс-повідомленні та на вказану електронну пошту, – розповіла Владимира Коуделакова, яка в тому числі відповідальна за ПЛР-тестування в інституті.

Коштуватиме такий тест 130 чеських крон (≈ 168 гривень). Щоправда, за послуги лабораторії доплатити доведеться окремо і разом все стане близько тисячі гривень за одне тестування. Це майже вдвічі дешевше за класичний платний тест на ковід у Чехії.

Нещодавно Чехія в рамках боротьби із пандемією коронавірусу обмежила в’їзд іноземців. До так званого «семафора» – країн, громадяни яких за умовами перетину чеського кордону розділені на червону, помаранчеву й зелену зони, додалася темно-червона зона. Громадяни з цих країн при перетині кордону будуть зобов’язані пред’явити негативний тест на COVID-19, зроблений не пізніше, ніж за 48 годин до цього, заповнити формуляр, а також пройти 10-денний карантин.

Цього тижня уряд Чехії ухвалюватиме рішення щодо продовження надзвичайного стану із запобігання поширенню коронавірусу, який завершується 14 лютого 2021 року.