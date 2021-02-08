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08 лютого 2021, Київ 20:42
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Альтернатива ватній паличці: як у Чехії переосмислили тест на COVID-19 (відео)

Альтернатива ватній паличці: як у Чехії переосмислили тест на COVID-19 (відео)
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Альтернатива ватній паличці: як у Чехії переосмислили тест на COVID-19 (відео)

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Чеські науковці розробили новий різновид відбору матеріалу для тесту на коронавірус.

Замість довжелезної палички до носа – просте полоскання горла. Чеські науковці розробили новий різновид відбору матеріалу для тесту на коронавірус. Все, що потрібно зробити, прополоскати горло протягом 30 секунд і все. На основі такої технології вчені вже розробили домашні набори для тестування, взяти зразки для аналізу зможе кожен самостійно. Наскільки точні такі тести?

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