116-річна черниця із Франції, найстарша жителька Європи, одужала від COVID-19

Найстарша жителька Європи, 116-річна французька черниця, одужала від COVID-19. Сестра Андре відзначить цього тижня 117-й день народження, повідомили її опікуни.

Люсіль Рандоне, яка взяла собі ім’я сестри Андре і приєдналася в 1944 році до католицького благодійного товариства, живе в Тулоні, на півдні Франції, в притулку для людей похилого віку.

16 січня вона показала позитивний тест на коронавірус і була переведена в ізольоване приміщення. Очевидних симптомів захворювання у неї не було, повідомило агентство Reuters.

На запитання, чи злякалася вона зараження, сестра Андре відповіла телеканалу BFM, що не боїться смерті, тому не боялася і зараження. «Я щаслива перебувати серед вас, але хотіла б опинитися ще де-небудь, щоб приєднатися до мого старшого брата і моїх дідуся та бабусі».

Давид Тавелла, представник будинку для літніх людей Сент-Катрін Лабуре, сказав, що у сестри Андре все добре. «Ми вважаємо, що вона вилікувалася, вона дуже спокійна і чекає в четвер свого 117-річчя. Їй дуже пощастило», – відзначив Тавелла.

Він також розповів, що сестра Андре сліпа, але дуже енергійна. Свій день народження вона відзначить в оточенні меншої, ніж зазвичай, кількості жителів – через ризик зараження коронавірусною інфекцією.

Черниця народилася 11 лютого 1904 року. Вона друга за довголіттям жителька Землі, згідно з відомостями геронтологічної дослідницької групи, що працює зі списком світових довгожителів, старших за 100 років. Старша за неї лише японка Кані Танака, яка відзначила 118 років 2 січня 2021 року.

Усі 20 найстарших довгожителів Землі в світовому списку – жінки.