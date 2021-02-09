У ВООЗ вважають витік коронавірусу з китайської лабораторії «малоймовірним»

Група експертів місії Всесвітньої організації охорони здоров’я вважає, що витік коронавірусу з китайської лабораторії є малоймовірним, і, швидше за все, передався людині від тварини.

«Наші початкові результати показують, що передача вірусу від проміжного носія є найбільш вірогідною версією і вимагає додаткових досліджень, більш пильного і цілеспрямованого вивчення», – заявив в Ухані 9 лютого керівник міжнародної групи експертів ВООЗ Пітер Бен Ембарек.

Ембарек додав, що «гіпотеза лабораторного інциденту вкрай малоймовірна, щоб пояснити поширення вірусу серед населення».

Міжнародна команда, яка працює над з’ясуванням походження вірусу, недавно завершила місячне розслідування в китайському Ухані, де в грудні 2019 року були виявлені перші випадки інфікування.

Спочатку вважалося, що коронавірус, який забрав життя понад 2,3 мільйона людей по всьому світу, передався від тварин до людей на ринку, де продають екзотичних тварин в Ухані. Передбачалося, що вірус походить від кажанів, але проміжна «тварина-господар», яка передала його від летючих мишей до людини, залишається невідомою.

Ембарек також зазначив, що вірус міг потрапити в Ухань від мандрівників або через заморожені продукти, зокрема м’ясо диких тварин з інших регіонів Китаю або з-за кордону. Науковець вказав, що подальші дослідження треба провести не лише в Китаї, але в інших країнах Азії та за її межами.

Експерти ВООЗ, які провели перші 14 днів своєї поїздки на карантині, відвідали низку відомих місць, пов’язаних з джерелами пандемії, в тому числі ринок, звідки вперше стало відомо про хворих.

Навідались науковці і в Уханьський інститут вірусології. Вчені інституту проводять дослідження деяких з найбільш небезпечних захворювань в світі, включаючи штами коронавірусу кажанів, подібні до того, який викликає COVID-19.

На початку пандемії виникло припущення, що вірус міг випадково поширитись зі стін закладу, але доказів, що підтверджують цю теорію, так і не було надано. Потім США, зокрема на той час президент Дональд Трамп і його прихильники, посилили ці чутки, вказуючи на теорії змови з боку Китаю. Жодних підтверджень також не було.