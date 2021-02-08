Слід не лише долати COVID-19, а й відновлювати бізнес – представник ВООЗ

Необхідно думати не лише про подолання COVID-19, а й про відновлення бізнесу, адже через пандемію безліч людей втратили робочі місця. Про це заявив представник Всесвітньої організації охорони здоров’я та голова Представництва ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт на форумі у Києві.

«Ми переживаємо кризу системи охорони здоров’я, проте давайте поговоримо про весь дохід, який втрачається бізнесом. Багато українців мали заощадження, але зараз вони вже вичерпуються. І багато дітей наразі, на жаль, живуть у бідності, йдеться про тисячі родин», – зауважив Хабіхт.

Водночас, наголосив він, бізнес має підтримати кампанію з вакцинації, щоб країна якомога швидше повернулася до звичного життя.

У жовтні 2020 року у Центрі зайнятості розповіли Радіо Свобода, що безробітних в Україні на 59% більше, ніж попереднього року.