Безробітних в Україні на 59% більше, ніж торік – дані Центру зайнятості

В Україні станом на 12 жовтня офіційно зареєстровано 427 тисяч безробітних, повідомив Державний центр зайнятості на запит Радіо Свобода.
За даними центру, цей показник на 159 тисяч – тобто на 59% – перевищує дані за аналогічний період 2019 року. З початку карантину, тобто з 12 березня, по 9 жовтня статус безробітного отримали 525 тисячі людей – у ДЦЗ цей показник оцінюють як на 53% вищий, ніж за такий самий період торік.
«Найбільш суттєве зростання кількості безробітних спостерігалося в Київській, Одеській, Закарпатській, Львівській областях та м. Києві (в 1,8–2,8 раза). При цьому в Луганській, Сумській, Дніпропетровській, Черкаській та Вінницькій областях кількість безробітних зросла на 32–38%», – зазначають у центрі.
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При цьому за цей же період з 12 березня по 9 жовтня, звітує установа, 342 тисяч громадян знайшли роботу за сприяння Центру зайнятості.
В базі державної служби зайнятості станом на 12 жовтня зареєстровані 67 тисяч вакансій – на 34% менше, ніж на цю ж дату торік.
«Станом на 12 жовтня на одну вакансію претендувало шестеро безробітних (на відповідну дату минулого року – 3 особи)», – підсумовує відділ комунікацій Державного центру зайнятості.
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Роботодавці найбільше подавали вакансії за такими спеціальностями:
- кваліфіковані робітники з інструментом (швачка, електромонтер, електрогазозварник, слюсар-ремонтник, слюсар-сантехнік, слюсар аварійних робіт, робітник комплексного обслуговування й ремонту, монтер колії, пекар, маляр)
- робітники обслуговування, експлуатації устаткування та машин (водій, оператор, машиніст котельної, водій тролейбуса, водій трамвая, токар, тракторист, оператор заправних станцій, дорожній робітник, машиніст екскаватора, водій навантажувача)
- працівники сфери торгівлі і послуг (продавець, кухар, охоронник, помічник вихователя, офіціант, бармен, поліцейський, перукар)
- професіонали (вчитель, вихователь, викладач закладу вищої освіти, педагог-організатор, інспектор, інженер, провізор, лікар, психолог, економіст, керівник музичний);
- некваліфіковані працівники (підсобний робітник, прибиральник службових приміщень, двірник, вантажник, робітник з комплексного прибирання будинків, укладальник-пакувальник, комірник, сторож, кухонний робітник);
- фахівці (медична сестра, бухгалтер, фармацевт, майстер виробничого навчання, електрик, механік, електромеханік, фельдшер, інструктор з фізкультури, технік);
- керівники і менеджери (менеджер із збуту, головний бухгалтер, керівник гуртка, майстер, начальник відділу поштового зв’язку, завідувач господарства).
При цьому центр має дані тільки про тих безробітних, які офіційно зареєструвалися, і про вакансії, які подають до нього самі роботодавці.
Станом на 21 травня, через два місяці після початку карантину, в Україні, згідно з даними Державної служби зайнятості, офіційно було 502 тисячі безробітних. Це на 65% більше, ніж показник на той день минулого року.
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