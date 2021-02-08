Українців вакцинуватимуть 572 бригади, близько 23 на регіон – Степанов

Вакцинація українців від коронавірусу відбуватиметься у стислі терміни та в п’ять етапів, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час форуму «Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді» у Києві.

Медичні працівники по всій країні вже проходять навчання щодо особливостей щеплення від коронавірусу, і до середини лютого знатимуть усе необхідне, каже міністр.

«Для здійснення вакцинації медична система може забезпечити 4,25 тисяч пунктів щеплень і 572 мобільні бригади, в середньому 23 мобільні бригади на регіон. На першому та другому етапі у кожному регіоні буде достатньо сформувати по сім-вісім мобільних бригад», – сказав він.

Степанов анонсував, що перший етап розпочнеться вже за тиждень і охопить майже 370 тисяч осіб. Вакцину отримають працівники мобільних бригад вакцинації, медичні працівники, лікарі та середній медичний персонал, що працюють у медзакладах і надають допомогу хворим на COVID-19, працівники лабораторій, які проводять дослідження на COVID-19, працівники екстренки, включаючи водіїв, громадяни, які перебувають у спеціалізованих медзакладах, і працівники таких медзакладів (інтернати, будинки людей похилого віку), військовослужбовці.

На другому, третьому та четвертому етапі вакцину отримають люди, які входять до групи ризику за професійною ознакою, станом здоров’я або віком.

«МОЗ, Центр громадського здоров’я у співпраці з ВООЗ та ЮНІСЕФ вже провели перший етап оцінки холодового ланцюга для транспортування та збереження вакцин. Держава здатна забезпечити всю логістику. Для наднизьких температур держава вже залучила приватну компанію», – додав Степанов.

На цьому ж форумі президент Володимир Зеленський говорив, що в Україні мають намір охопити вакцинацією від COVID-19 щонайменше половину населення протягом цього і на початку 2022 року. Україна домовилась про постачання вакцин від компаній Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa і Novavах. Ідею закуповувати російську вакцину глава держави відкинув зі словами: «українці – не кролики, експериментувати не маємо права».

Раніше в МОЗ заявляли, що хочуть завершити вакцинацію до 2021 року.

Як повідомляло агентство Bloomberg, у світі вкололи майже 129 мільйонів доз вакцин від COVID-19.