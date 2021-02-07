У світі вкололи майже 129 мільйонів доз вакцин від COVID-19 – Bloomberg

У світі вкололи понад 128,7 мільйона доз вакцин від COVID-19, підрахувало агентство Bloomberg.

Найбільше доз вкололи в США (40,5 млн), Китаї (31,2 млн) та Європейському союзі (16,5 млн).

Показник кількості доз на 100 людей найвищий в Ізраїлі (59,92), Об’єднаних Арабських Еміратах (39,09), Великій Британії (17,93) та США (12,34).

29 січня головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявляв, що вакцинація від COVID-19 почнеться в Україні «в районі 15 лютого». Водночас він висловив переконання, що масова вакцинація можлива в Україні через чотири місяці.