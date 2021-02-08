Повірена у справах США розповіла про допомогу для України під час пандемії COVID-19

Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін заявила, що Україна не залишиться наодинці із проблемою вакцинації населення від коронавірусу на тлі глобальної імунізації, яка розгорнеться цьогоріч по світу і буде «надзвичайно складним завданням».

«Сполучені Штати підтримують Україну, і вже виділили державі приблизно 43 мільйони доларів. І ми використовуємо ці ресурси, аби відповідати на всі виклики, які постали перед нами через COVID-19. Підтримка США надходить не тільки у формі допомоги медикам, але й у вигляді гуманітарної допомоги. Ми допомагаємо малим і середнім бізнесам пережити такі важкі часи, а також протидіємо дезінформації, яка є загрозою для всіх», – сказала повірена у справах США в Україні на форумі у Києві.

Крістіна Квін також заявила, що президент США Джо Байден пообіцяв подвоїти зусилля, щоб відповісти на кризу, викликану пандемією. Україна і надалі матиме підтримку Сполучених Штатів, додала вона.

Триденний всеукраїнський форум «Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді» розпочався 8 лютого. На форумі обговорюватимуть плани уряду на 2021 рік щодо подолання пандемії, зокрема, заходи з відновлення економіки, допомоги вразливим верствам населення, адаптації освіти, співпраці з міжнародними фінансовими організаціями.