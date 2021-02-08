Кулеба розповів, коли буде підписана угода про «відкрите небо» з ЄС

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів в інтерв’ю Радіо Свобода, коли буде підписана угода про Спільний авіаційний простір з Європейським союзом, яку також називають угодою про «відкрите небо».

За словами міністра, наразі розглядається два варіанти розвитку подій.

«Можна підписати її на саміті, урочисто, як проривний документ. А можна не чекати саміту і в робочому порядку її підписати. Я думаю, що ми ухвалимо рішення. У будь-якому разі, давайте говорити відверто, в умовах COVID-19 і всіх обмежень на подорожі це не щось таке, що миттєво вплине на ринок. Ще й процедура ратифікації передбачається. Але я абсолютно впевнений, що, попри всі ці повороти і складнощі, угода про спільний простір буде підписана», – зазначив Кулеба у «Суботньому інтерв’ю».

Єдиною перешкодою підписання угоди у лютому цього року стали юридичні протиріччя, над виправленням яких наразі працюють юристи ЄС, пояснив міністр.

«Реально, один з тих випадків, коли не ми, а вони просто загальмували на пустому місці суто з юридично-бюрократичних питань… Скажу чесно, без всяких дипломатичних реверансів, ми мали підписати САП, про спільний авіаційний простір, на цій Раді асоціацій (11 лютого – ред.). На всіх рівнях були дані ці запевнення. В останній момент юристи Єврокомісії кажуть: «Нема проблем, окрім юридичних: треба прибрати з тексту згадування того, що вже не існує в природі». Тобто нормативно-правових актів, які за ці 13 років просто перестали діяти. Це надзвичайно розпачлива ситуація, але на всіх рівнях дали запевнення, що зараз Європейський союз це все виправить», – резюмував Кулеба.

Перемовини про спільний авіаційний простір з Україною завершилися у 2013 році, та підписання угоди довгий час було заблоковане через конфлікт між Великою Британією та Іспанією щодо статусу аеропорту Гібралтару.

Угода про «відкрите небо» почала діяти у 2002 році. Вона покликана підняти рівень міжнародної стабільності шляхом дозволу країнам-підписантам здійснювати розвідувальні польоти над своїми територіями