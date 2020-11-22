США офіційно вийшли з Договору про відкрите небо

Сполучені Штати Америки 22 листопада офіційно вийшли з Договору про відкрите небо.

Держдепартамент США підтвердив цей крок, зазначивши, що з моменту повідомлення про майбутній вихід минули шість місяців, і заявивши, що «вихід США набрав чинності 22 листопада 2020 року, і Сполучені Штати більше не є державою-учасницею Договору про Відкрите небо».

Рада національної безпеки США підтвердила цей висновок і додала, що «Росія грубо порушувала [договір] протягом багатьох років».

Влада США оголосила 21 травня про вихід із угоди про «відкрите небо», в якому беруть участь 35 країн. Водночас президент США Дональд Трамп заявляв про готовність укласти нову угоду.

МЗС Росії засудив рішення США. «Вашингтон зробив свій хід. Ні європейська безпека, ні безпека Сполучених Штатів і самих їх союзників від цього не виграли. Зараз багато хто на Заході задаються питанням, якою буде реакція Росії. Відповідь проста. Ми неодноразово підкреслювали, що для нас відкриті всі можливості», – мовиться заяві міністерства від 22 листопада.

Угода про «відкрите небо» почала діяти у 2002 році. Її підписали 34 країни, включно з Росією. Вона покликана підняти рівень міжнародної стабільності шляхом дозволу країнам-підписантам здійснювати розвідувальні польоти над своїми територіями.

Протягом останніх років спостерігачі США звинувачували Росію у зловживанні своїми правами: здійсненні спостережень із більш просунутим інструментарієм і не лише в рамках визначених маршрутів.