Демократи у Сенаті США розкритикували Білий дім за вихід з угоди про «відкрите небо»

Група сенаторів-демократів засудила адміністрацію президента США Дональда Трампа за вихід в односторонньому порядку з угоди про «вікрите небо», заявивши, що це завдає шкоди національній обороні. У листі, адресованому держсекретареві Майку Помпео і міністру оборони Марку Есперо від 22 червня, сенатори висловили настороженість терміни виходу з угоди і вказали, що рішення вступить в силу у листопаді, всього лиш за кілька днів до президентських виборів в США.

Сенатори заявили, що адміністрація Трампа порушила закон про асигнування на національну оборону, не повідомивши Конгрес за 120 днів до початку п’ятимісячного процесу відкликання. Адміністрація Трампа повідомила Конгрес 22 травня про свої плани негайно вийти з угоди про «відкрите небо».

«Початок виходу США з угоди про «відкрите небо» без дотримання внутрішнього законодавства США або конституційної практики є очевидним політичним маневром в спробі нав’язати політику майбутній адміністрації», – йдеться в листі сенаторів-демократів.

Демократи вказали, що договір далекий від досконалості, оскільки Росія обмежила польоти неподалік Калінінграда, а також на межі з Північним Кавказом, втім переваги договору все ж переважають недоліки: США пролітали над територією Росії майже втричі частіше, ніж російські спостережні літаки пролітали над Сполученими Штатами.

«Сполучені Штати покладаються на Угоду для отримання важливої інформації в реальному часі про російську військову діяльність, включаючи її діяльність в Україні. Крім того, наші партнери по угоді розглядають нашу участь як показник відданості гарантуванню безпеки їхніх країн», – йдеться в листі.

Влада США оголосила 21 травня про вихід із угоди про «відкрите небо», в якому беруть участь 35 країн. Водночас президент США Дональд Трамп заявляв про готовність укласти нову угоду.

Угода про «відкрите небо» почала діяти у 2002 році. Її підписали 34 країни, включно з Росією. Вона покликана підняти рівень міжнародної стабільності шляхом дозволу країнам-підписантам здійснювати розвідувальні польоти над своїми територіями.

Протягом останніх років спостерігачі США звинувачували Росію у зловживанні своїми правами: здійсненні спостережень із більш просунутим інструментарієм і не лише в рамках визначених маршрутів.