Росія заявила про вихід із Договору про відкрите небо. Торік це вже зробили США

Росія розпочинає процедури для виходу країни з Договору про відкрите небо, заявили в російському міністерстві закордонних справ 15 січня.

«У зв’язку з відсутністю прогресу в справі усунення перешкод для продовження функціонування договору в нових умовах МЗС Росії уповноважене заявити про початок внутрішньодержавних процедур щодо виходу Російської Федерації з договору. Після їхнього завершення відповідне повідомлення буде надіслане депозитаріям», – ідеться в коментарі на сайті зовнішньополітичного відомства.

Президент США Дональд Трамп зробив оголошення про вихід Сполучених Штатів із цієї угоди в травні 2020 року. Тоді він заявив, що є «хороші шанси» для укладення нової угоди.

22 листопада 2020 року США офіційно вийшли з Договору про відкрите небо. Рада національної безпеки США вказала тоді, що «Росія грубо порушувала [договір] протягом багатьох років».

Угода про «відкрите небо» почала діяти у 2002 році. Її підписали 34 країни, включно з Росією. Вона покликана підняти рівень міжнародної стабільності шляхом дозволу країнам-підписантам здійснювати розвідувальні польоти над своїми територіями.

Протягом останніх років спостерігачі США звинувачували Росію у зловживанні своїми правами: здійсненні спостережень із більш просунутим інструментарієм і не лише в рамках визначених маршрутів.