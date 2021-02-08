Пандемія зблизила Україну і Євросоюз – голова Представництва ЄС

Пандемія COVID-19 зблизила Україну та Євросоюз, заявив голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас у рамках форуму «Коронавірус: виклики та відповіді» 8 лютого в Києві.

За словами Матті Маасікаса, ЄС пишається програмою Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) під назвою COVAX, адже вона змогла гарантувати, що «люди з усієї планети отримають доступ до вакцини, незалежно від рівня доходів у країні».

«Ми виділили 190 мільйонів євро, щоб закупити для українських лікарень відповідне устаткування. Ми допомагаємо тим, хто на передовій подолання цього виклику. Ми також запросили Україну стати членом комітету з безпеки та подолання коронавірусу. Таким чином, Україна не стоїть одна у цій боротьбі», – наголосив Маасікас.

Водночас, додав голова Представництва ЄС в Україні, солідарність – двосторонній процес, і в Євросоюзі добре пам'ятають українську медичну команду, яка полетіла допомогти Італії «у найтемніший момент пандемії».

Триденний Всеукраїнський форум «Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді» розпочався 8 лютого. На форумі обговорюватимуть плани уряду на 2021 рік щодо подолання пандемії, зокрема, заходи з відновлення економіки, допомоги вразливим верствам населення, адаптації освіти, співпраці з міжнародними фінансовими організаціями.