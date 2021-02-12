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12 лютого 2021, Київ 16:13
Суспільство

Імунолог Лапій: вся правда про вакцини від COVID-19 | Свобода Live

Початок ефіру о 15:00

Чи дійсно люди помирають від вакцинації проти COVID-19? Колоти вакцину тим, хто перехворів, шкідливо? Скільки зберігається імунітет від коронавірусу? Чи можна допускати невакцинованих дітей до навчання? Які можуть бути побічні ефекти вакцини? Кому в Україні взагалі не варто поки вакцинуватися? Яка вакцина найкраща?

Руйнує міфи та пояснює найважливіше про вакцини від COVID-19 голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій у програмі Свобода Live.

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