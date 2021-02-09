Карантинні обмеження дають результат – голова уряду

Запровадження Україною карантинних обмежень дає «хороший результат», заявив прем’єр Денис Шмигаль.

«Ми пережили локдаун зимових канікул. Краще навіть слово «локдаун» не вживати, бо це був один із найм’якших карантинів серед європейських країн. Ці заходи, і карантин вихідного дня, і карантин зимових канікул, – дають свій ефект. Ми не розслабляємось, розуміємо, що нові штами можуть прийти в Україну, і ми будемо протистояти їм також», – додав Шмигаль.

Окрім запровадження локдаунів і карантинів, Україна збільшила фінансування медицини, закупила додаткове обладнання та готується до початку вакцинації від COVID-19, додав Шмигаль.

Міністерство охорони здоров’я найближчим часом не планує посилювати карантин в Україні, повідомив в ефірі телеканалу ICTV міністр охорони здоров’я Максим Степанов. За його словами, раніше, ніж у квітні, запровадження жорсткого карантину не обговорюватимуть.