У МОЗ повідомили, коли в Україні знову можуть запровадити жорсткий карантин

Міністерство охорони здоров’я найближчим часом не планує посилювати карантин в Україні, повідомив в ефірі телеканалу ICTV міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, раніше, ніж у квітні, запровадження жорсткого карантину не обговорюватимуть.

«Ми не думаємо, що потрібно буде запроваджувати більш жорсткі заходи, ніж ті, що є зараз, до, скажімо так, квітня-травня цього року», – заявив Степанов.

«Незважаючи на критику, ми бачимо успіхи нашої стратегії, адже отримуємо той результат, над яким працювали… На початку грудня лише за перший тиждень місяця у нас було 89 тисяч нових випадків COVID-19. На початку лютого – 25 тисяч нових випадків за тиждень. Кількість було зменшено втричі», – додав міністр.

Посилений карантин в Україні діяв від 8 до 24 січня.

Пов’язаний з пандемією коронавірусу карантин в Україні було запроваджено у березні минулого року.

9 грудня Кабмін вкотре продовжив карантин і режим надзвичайної ситуації до 28 лютого.