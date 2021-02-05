Попри локдаун, низка ресторанів у Конча-Заспі приймала гостей, поліція не втручалася – «Схеми»

Під час січневого локдауну елітні ресторани у Конча-Заспі, попри заборону, продовжили приймати відвідувачів, а поліція, приїжджаючи на виклик журналістів – не знаходила порушень. Як повідомляє програма «Схеми», поліцейські або не приїжджали на виклик, або приїжджали і не виконували свої функції, чи отримували від ресторану пакунки або відкрито ставали на бік порушників посиленого карантину. У закладах пояснювали, що лише видають гостям замовлення, водночас знімальна група неодноразово фіксувала заповнені автомобілями парковки та гостей, які, ховаючись від камери, через ліс виходили до своїх автівок. А в одному із ресторанів журналісти зафільмували банкет. В МВС пообіцяли надати оцінку цим фактам після публікації розслідування.

12 січня, у розпал посиленого карантину, журналісти зауважили на парковці ресторану Fabius багато автівок. Співробітники поліції, які прибули на виклик, показали на закриті двері, пояснили, що нічого зробити не можуть – і поїхали. А гості, як зафіксували «Схеми», тим часом залишили заклад.

15 січня знімальна група помітила скупчення машин преміум-класу на парковці іншого ресторану Giardino, а пізніше – й самих гостей закладу. Журналістам вдалось зафільмувати близько 20 відвідувачів з їжею на столах – серед яких і народний депутат попереднього скликання від «Опозиційного блоку» Андрій Кісельов.

Поліцейські, які приїхали на виклик журналістів, спочатку поговорили з представницею закладу і з її слів пояснили «Схемам», що «там працюють члени родини власниці, це ресторан при готелі, який майже повністю заповнений. Банкетів там немає». Після цього екіпаж поїхав. Водночас журналісти помітили, як відвідувачі намагались залишити заклад, ховаючись від камер.

Зокрема, під вихід з кухні для гостей підганяли транспорт. Інші автівки чекали через дорогу від закладу, біля лісу. Ближче до 23:00 до закладу повернулися поліцейські, зробили фотографії вже напівпорожньої парковки і запропонували журналістам дати пояснення або приїхати до відділку зранку.

19 січня, коли діяв посилений карантин, «Схеми» також побачили низку автівок та гостей на території закладу Tandyr. Спочатку на виклик приїхав екіпаж.

Один із поліцейських оглянув двір і почав комусь телефонувати. Пізніше – до закладу приїхав ще один поліцейський, але на приватному авто. Через якийсь час і він, і екіпаж залишили парковку ресторану. Майже одночасно з ними з території поїхали автівки відвідувачів. Згодом, як зафіксували «Схеми», до Tandyr повернувся поліцейський, який приїздив на приватному авто. Жінка з ресторану передала йому пакунки.

Після цього до елітного закладу одна за одною повернулись машини гостей, у дворі знову з’явилися відвідувачі, а офіціантка виносила посуд і поверталася з напоями.

21 січня «Схеми» помітили скупчення автівок на території ресторану «Купецький двір».

Серед гостей, які заходили до закладу, знімальна група зафіксувала, в тому числі, народного депутата від «Європейської солідарності», члена комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності Сергія Алєксєєва.

Екіпаж, який прибув на виклик журналістів, спробував потрапити до приміщення, але спочатку їм у цьому відмовили. У закладі пояснили, що працюють на «замовлення з собою», хоча в цей же час «Схеми» помітили офіціантку з посудом і гостей, які різними шляхами залишали заклад, в тому числі, через ліс.

Згодом поліцейським дозволили потрапити всередину, після чого вони вийшли до журналістів і пояснили: «В основному залі людей немає, в будиночках є люди, які чекають замовлення із собою. Але приїде слідчо-оперативна група й буде детально цим займатися». До закладу група так і не приїхала, йдеться у розслідуванні.

У коментарі журналістам пізніше нардеп Сергій Алєксєєв пояснив так: «Я заходжу всередину ресторану, забираю замовлення – весь час так роблю. А як його, через паркан забирати? Або я на трасу повинен виходити? Я забираю замовлення і йду».

Водночас,як помітила знімальна група, з часу прибуття депутата до закладу до моменту, коли його авто поїхало в ліс і виїхало звідти, минуло близько півтори години.

У МВС пообіцяли надати оцінку вказаним епізодам після публікації. І додали, що загалом з початку карантину у 2020 році працівники поліції зафіксували близько 130 тисяч порушень, майже у половині випадків – складені адмінпротоколи.