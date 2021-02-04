«Зе-карантин»: день народження Зеленського, VIP-гості ресторанів та бездіяльність поліції (розслідування)

Епідемія триває, а з нею і карантин у багатьох країнах світу. Великі зусилля влади йдуть на роз’яснення громадянам, чому важливо дотримуватись запроваджених карантинних обмежень. Уже низка чиновників у європейських країнах втратили свої посади, бо самі порушували правила карантину. Не дивно, адже така поведінка подає негативний приклад, сигнал для мільйонів, що обмеження – не для всіх, а значить, не обов’язкові до виконання. Навряд чи це зменшує статистику захворюваності та збільшує довіру до влади. А що в Україні?

Наприклад, «Схеми» стали свідками, як високопосадовці УДО, ДУС та Офісу президента відвідували ресторан, коли той вже мав бути зачинений. Виявили, що під час січневого локдауну елітні заклади по дорозі у Конча-Заспу продовжили приймати відвідувачів, попри заборону; а поліція, приїжджаючи на виклик журналістів – не знаходила порушень. Більше того, виявилося, що сам президент Володимир Зеленський, який регулярно закликає громадян носити маски, мінімізувати соціальні контакти та сидіти вдома – на честь власного дня народження влаштував непублічну вечірку, на якій «Схеми» нарахували близько 30 гостей – і жоден з них не був у масці.

«Карантину немає»: високопосадовці ДУС, УДО, ОП і «закритий» ресторан у центрі Києва

Ввечері 20 січня 2021 року «Схеми» помітили позашляховик Toyota Land Cruiser, який очікував біля Офісу президента.

Згодом на Банкову заїхав Mercedes, зупинився поруч, звідти вийшли два чоловіки і пересіли в згаданий позашляховик.

Після чого він заїхав у бокові ворота Офісу президента, а Mercedes залишився чекати на Банковій.

Цей Land Cruiser має номерні знаки прикриття. За даними журналістів, у такий спосіб під час карантину завозять гостей, які бажають таємно відвідати Офіс президента.

Утім, як видно, на час локдауну там не обмежили візити для непублічних гостей. Які, як можна помітити, відвідують ОП без масок.

За тиждень, увечері 27 січня, знімальна група зустріла той же позашляховик, коли він приїхав до ресторану «Княжий град» у центрі Києва.

А за дві з половиною години журналісти побачили там й інші машини.

О 22:00 ресторан, який відповідно до карантинних обмежень мав би у вказаний час закрити всі розрахункові операції, залишили троє чоловіків.

В одному з них «Схеми» впізнали віцепрем’єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського.

За пів години з ресторану вийшла офіціантка і вимкнула ілюмінацію.

Пізніше, о 23-ій знімальна група помітила, що авто продовжували чекати на парковці закладу – хоча згідно з вимогами карантину заклад мав би вже бути закритим о тій годині.

Ще за пів години ресторан залишили троє людей без масок: керівник Державного управління справами Ігор Лисий, керівниця кабінету президента України Марія Вітушок та заступник начальника Управління державної охорони Ігор Пискун – відомства, яке здійснює охорону перших осіб держави.

Услід за ними «Схеми» помітили, що заклад залишив ще один чоловік – начальник Управління державної охорони генерал-майор Сергій Рудь.

Зрештою, Ігор Лисий і Марія Вітушок поїхали. При цьому, журналісти зауважили, що керівник Державного управління справами користується тим самим позашляховиком Land Cruiser, який раніше завозив до Офісу президента таємних відвідувачів.

А начальник УДО зі своїм заступником повернулися до ресторану і залишили заклад за п’ять хвилин після того.

Знімальна група на місці одразу поцікавилася в керівника відомства, що він робив у «Княжому граді» вже після того, як той мав би перестати працювати – відповідно до карантинних обмежень.

– Ви тут щось відзначали, святкували?

– Ні-ні.

– Просто зараз карантин, і діють певні обмеження.

– Карантину немає.

Його заступник так і не вийшов через центральні двері ресторану. А єдине авто, яке чекало на парковці, зрештою поїхало. Утім, вже за кілька хвилин журналісти помітили цю машину в кварталі від закладу.

Чому особи, які забезпечують діяльність найвищих посадовців держави і за своїми обов’язками можуть з ними контактувати, не дотримуються карантинних обмежень? Чи використовували вони своє службове становище, щоб перебувати у ресторані після того, як він мав бути зачинений?

«Схеми» надіслали запити на згаданих посадовців.

Очільник Державного управління справами Ігор Лисий відповів журналістам: «Зустріч…. яка мала на меті обговорення організаційних питань використання зазначеного приміщення під час зустрічі іноземних делегацій, проводилася з дотриманням обмежувальних протиепідемічних вимог. Захід тривав до 23-ї години, після чого його учасники протягом 10-12 хвилин залишили приміщення закладу (за цей час отримували верхній одяг, одягнулися тощо)».

Від УДО на момент публікації відповідей не надходило.

Та чи дотримується карантинних заходів особисто президент?

День народження Зеленського: великою компанією і без масок

25 січня голова держави звернувся до українців: «Завершення локдауну не означає завершення війни з COVID-19. Тож я особисто дуже вас прошу: продовжуйте дотримуватись правил безпеки. Носіть маски, дезінфікуйте руки, тримайте дистанцію», – відзначив Володимир Зеленський.

В Україні локдаун закінчився 24 січня, а вже наступного дня, у понеділок, у Володимира Зеленського був 43-й день народження. Щоправда, святкування, як згодом з'ясували журналісти, призначили на п’ятницю, 29 січня. У той період продовжували діяти інші карантинні заходи в країні.

29 січня 2021 року «Схеми» зафіксували, як кортеж Володимира Зеленського о 19-й залишив Офіс президента.

Авто журналістів заблокував поліцейський автомобіль, але вже за кілька хвилин після того авто з кортежу знімальна група знайшла на території будинку за адресою Грушевського 9а, де розташована квартира президента.

Довкола будівлі журналісти помітили співробітників УДО та автівки поліцейських. А кортеж глави держави майже одразу залишив двір будинку.

Там же «Схеми» помітили Mercedes, яким користується керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Також туди заїхало і BMW, який користується заступник голови ОП Кирило Тимошенко.

Крім того, журналісти помітили мікроавтобуси, які постійно курсували до та від будинку.

Перебуваючи в публічному місці – Маріїнському парку – на одному з останніх поверхів, «Схеми» зауважили святкову ілюмінацію.

А також помітили чоловіка, схожого на президента України Володимира Зеленського, який вітався з музикантами.

Схоже, там почалося святкування.

Серед присутніх журналісти в об’єктиві телекамери розгледіли чоловіка, схожого на актора та одного з художніх керівників студії «Квартал-95» Євгена Кошового.

Згадана квартира має терасу, на якій також, як зафіксували «Схеми», відбувалося святкування.

Гостей розважав чоловік, схожий на актора студії «Квартал-95» Степана Казаніна.

Чоловік в масці – ймовірно, офіціант – розкладав ковдри на терасі.

У основному вікні журналісти помітили, як президент співав із чоловіком, схожим на Євгена Кошового.

Далі, услід за ними, виступав чоловік, схожий на актора і автора студії «Квартал-95» Валерія Жидкова.

Та інший актор студії Міка Фаталов.

І їхня колега по «Кварталу-95» Олена Кравець.

Зрештою на сцені знову з'явився президент Зеленський.

На терасі «Схеми» помітили чоловіка, схожого на першого помічника президента Сергія Шефіра, та одного з художніх керівників студії «Квартал-95» Олександра Пікалова.

Весь цей час довкола будинку чергували поліцейські та співробітники УДО.

Близько опівночі терасу почали закривати, а на даху будинку над терасою знімальна група зауважила охорону.

Першою святкування залишила автівка, якою користується помічник президента Шефір. О пів на першу поїхав і заступник голови ОП Кирило Тимошенко. Крім того, журналісти зафіксували, як за кимось приїжджав мікроавтобус. І Toyota Camry, яка кілька разів заїжджала і виїжджала з території. А на воротах вишикувалася черга з машин. О першій годині «Схеми» помітили, що швидка з кортежу президента чекає у кількох кварталах. О пів на другу журналісти зафіксували, як свято залишив актор «Кварталу-95» Степан Казанін. Згодом – як співробітник УДО проводив на таксі ще одну гостю.

Після другої ночі святкування залишає шоумен, кварталівець і ведучий дебатів тоді ще кандидатів у президенти Петра Порошенка та Володимира Зеленського і куратор нещодавнього президентського опитування Артем Гагарін.

О пів на третю поїхав і сам Володимир Зеленський – у святковій компанії він перебував понад сім годин. Одразу за президентом виїхав Mercedes, яким користується міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Далі – авто яким користується керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

А слідом – ось Skoda з номерними знаками прикриття. Весною 2020 року «Схеми» декілька разів фіксували, як Skoda такої саме моделі з такими ж дисками відвідувала ОП. На Банкову тоді навідувався співвласник студії «Квартал-95» та близький товариш і бізнес-партнер Ігоря Коломойського Тімур Міндіч.

Володимир Зеленський та Тімур Міндіч раніше були співвласниками низки компаній, які входять до складу групи «95 квартал». У 2019 році Зеленський вийшов із складу засновників цих структур.

Що це за апартаменти, де відбулось святкування?

Квартира президента – розташована на іншому поверсі цього будинку. Згідно з офіційним реєстром нерухомості, апартаменти з терасою, де Зеленський влаштував день народження – належить бізнесмену Тімуру Міндічу.

Одним з останніх свято залишив режисер серіалу «Слуга народа» Олексій Кірющенко.

Святкування президентського дня народження тривало близько восьми годин. За підрахунками журналістів, лише з того, що їм вдалося побачити й зафіксувати в квартирі на Грушевського 9а – там перебувало близько 30 гостей. Жоден з них, окрім персоналу, не був у захисній масці: ані в квартирі, ані на виході з будинку, навіть сідаючи в таксі.

При цьому сам Володимир Зеленський як президент від моменту початку пандемії неодноразово нагадував українцям про необхідність дотримання карантинних заходів безпеки.

«Люди повинні знати: свята святами. Це важливо. У наступному році», – говорив він у квітні 2020 року.

А, зокрема, у жовтні 2020 року він говорив: «Я хочу звернутися зараз до всіх громадян України, які, незважаючи на страшні щоденні цифри, або взагалі не носять маски, або роблять це «для галочки». Маска на вашому обличчі – це безпека інших людей».

«Будь ласка, тримайте дистанцію. Уникайте, будь ласка, скупчень», – закликав Зеленський у грудні 2020-го.

У переліку карантинних обмежень на офіційному урядовому сайті зазначається: «З 25 січня до 28 лютого поточного року забороняється проведення масових культурних (в тому числі концертів) спортивних, соціальних, рекламних та інших заходів в яких бере участь більше двадцяти осіб та недотримана дистанція у 1,5 метри».

Чи підпадає вечірка Зеленського, де, за підрахунками журналістів, було більше від 20 осіб без масок, під цю або іншу заборону? Чи порушив президент карантинні обмеження під час святкування дня народження?

«Схеми» звернулися до головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, щоб він прояснив суть цих обмежень.

– Наприклад, у квартирі людина запрошує для якогось свята чи конференції більше від 20 людей. Це стосується цього обмеження чи заборони?

– Коли ми писали постанову і прописували саме цей пункт «масові» – ми там говорили про всі заходи, якщо не врегульовані цією постановою. Тому це стосується і домогосподарств. З епідемічної точки зору постанова прописана саме так.

– Тобто, якщо в квартирі хтось організовує захід, наприклад, святкування і запрошує більше від 20 людей, то це порушення і можна викликати поліцію?

– Це масовий захід. Так. І викликається поліція. Є порушення карантину. Таксі прирівнюється до громадського транспорту. Тобто пересування поза межами власного автомобіля. Тому потрібно бути у масці, як і водій.

– А якщо людина сідає в таксі, вона має бути в масці чи можна без?

– Таксі прирівнюється до громадського транспорту. Тобто пересування поза межами власного автомобіля. Тому потрібно бути у масці, як і водієвій, – відзначив головний санлікар країни.

А що про це думають гості президентського свята?

– Я заїхав, випив вина і подарував подарунок. Це свято чи як? Я перебував там якісь півтори години, поспілкувались, я поїхав. Свято – це, мабуть, ви маєте на увазі, коли це ресторан чи що? – сказав у відповідь на запитання «Схем» художній керівник «Кварталу-95» Олександр Пікалов.​

– Ми бачили, що там були музиканти, виступав «Квартал», вітав президента. Було багато гостей, понад 20 людей.

– Я думаю, що вам хтось не те сказав. Ні музикантів… «Квартал» там точно не виступав.

– У нас є відео.

– Яке відео? Що «Квартал» виступав?

– Так.

– Значить я не в «Кварталі». Я вам точно кажу, що я там не виступав. А я щось порушив чи ні? Не можна було їхати мені привітати друга з днем народження? Чи що? Я не зрозумів.

– Ні, ми порахували, що на святкуванні було більше від 20 осіб, відповідно до карантинних обмежень заборонені масові заходи, на яких перебувають більше від 20 осіб.

– Ага. Ну коли я був, там не було одночасно стільки осіб.

– Я вас зрозумів. Дякую.

– Ну я ж нічого не порушував? Можу ж їздити вітати своїх друзів з днем народження? Кими б вони не були, так?

«Схеми» звернулись за коментарями до інших згаданих гостей президентського свята і чекають на відповідь.

Редакція запитала президента у листі: чому він вважає прийнятним у розпал карантину влаштовувати вечірку на декілька десятків гостей, чи не подає він таким чином приклад і для інших громадян, демонструючи несерйозне ставлення до власних же закликів носити маски та обмежити до мінімуму соціальні контакти?

Наприклад, у березні 2020-го, коли Володимир Зеленський звертався до українців: «Від кожного з нас дуже багато залежить. Найефективніший спосіб боротьби – бути вдома».

І вже в січні 2021-го, коли він закликав: «Будь ласка, народ, носіть маски. Дуже прошу. Вже мільйон разів, чесно кажучи, просив. Носіть їх правильно… Будь ласка, дезінфікувати руки. Будь ласка, тримайте дистанцію. Уникайте, будь ласка, скупчень і зміцнюйте імунітет».

Окрім того, «Схеми» запитали у Зеленського на якій основі – платній чи безоплатній квартиру для святкування йому надав співвласник «Кварталу» та бізнес-партнер Коломойського Тімур Міндіч. І як президент може гарантувати, що таке близьке приятелювання не призводить до олігархічного впливу на його державні рішення?

В Офісі президента на запит журналістів до публікації матеріалу не відповіли.

«Схеми» також чекають на відповідь і від Тімура Міндіча.

У січні, під час посиленого локдауну «Схеми» вирішили перевірити, як дотримуються обмежень ресторани, які розташовуються в одному з найдорожчих куточків України – в елітному поселенні Конча-Заспа. Також журналісти влаштувати експеримент, аби побачити, як поліція реагує на відкриті для VIP-відвідувачів ресторани?

Tandyr – і пакунки для поліцейського

19 січня 2021 року, коли в країні був запроваджений локдаун, журналісти помітили на парковці ресторану Tandyr у Конча-Заспі чимало автівок.

Змінальна група припаркувалась поряд, аби переконатись: чи дійсно в закладі є відвідувачі, чи автівки на парковці чекають на замовлення їжі з собою?

Невдовзі журналісти помітили, що у двір ресторану періодично виходять чоловіки, а територією курсує офіціантка.

Журналісти вирішили викликати поліцію. Екіпаж прибув приблизно за годину.

Примітно, що в приміщенні, де розташована каса, одразу ж вимкнули світло.

Поліцейський почав комусь телефонувати. Далі – оглянув двір закладу.

Згодом на парковці з’явився вже інший поліціянт – на приватному авто – і зайшов до закладу, поки його колеги чекали на вулиці.

Далі поліцейський повернувся, підійшов до колеги і вони почали про щось говорити. Згодом і поліцейський і приватне авто, на якому він приїжджав, зникають.



Водночас екіпаж ще не встиг від’їхати, як відвідувачі знову виходять на двір. За кілька хвилин поліція залишає територію закладу.

Майже відразу після того охоронець з однієї з автівок поспішив до інших водіїв і всі вони одночасно поїхали – відтак парковка стала порожньою за декілька хвилин.

Згодом ресторан залишили три чоловіки, попрощалися і один з них поїхав.

За пів години «Схеми» зафіксували, як повернувся той самий поліцейський, який приїжджав на приватному авто. Жінка винесла йому два пакети – і він знову залишив парковку.

Це був той самий поліцейський, який заходив в заклад, коли приїжджав екіпаж.

І вже за кілька хвилин після того автівки одна за одною почали повертатися до ресторану, у дворі знову з’явилися відвідувачі, а офіціантка виносила посуд і поверталася з напоями, коли всі автівки повернулися на парковку.

Гості близько 21-ї одночасно залишили заклад.

Як відзначили журналісти, більшість автівок об’єднує наявність двійок у номерних знаках – вони зареєстровані на акціонерне товариство «Оператор газорозподільної системи «Київоблгаз».

Щойно останні автівки залишили парковку закладу, знімальна група побачила, як офіціантка почала прибирати за відвідувачами.

Giardino і «банкет, якого немає»

15 січня 2021 року знімальна група «Схем» о 20-й заїхала на парковку ресторану Giardino в Конча-Заспі. З дороги вона виглядала порожньою. Однак уже за рогом їм відкрилася панорама запаркованих автівок преміум-класу.

Журналісти зафіксували, як під час локдауну відвідувачі залишали цей ресторан. І звернулися до поліції.

Правоохоронці приїхали за пів години. До них з ресторану вийшла жінка – ймовірно, менеджерка закладу. В той же час на парковку почали з’їжджатися автівки.

Далі журналісти помітили, як після розмови з жінкою поліцейська почала кудись дзвонити. Так же зробила і сама менеджерка. Пізніше вона завела правоохоронців до ресторану. Поки вони перебували всередині, із закладу вийшов відвідувач, а довкола почали ходити охоронці.

Зрештою правоохоронці залишили заклад, подзвонили заявникам-журналістам і запросили підійти до їхньої автівки, аби прояснити ситуацію.

Як тільки знімальна група з камерою вийшла на двір, автівки одразу почали ховатися. Серед них і авто супроводу голови правління приватної газовидобувної компанії «Укрнафтобуріння» ​Михайла Бакуненка.

– Вийшла власниця цього закладу і пояснила, що бенкетів зараз немає. Тут на даний момент працюють члени її сім’ї. Вони є рестораном при готелі, який зараз майже повністю заповнений. Банкетів там немає, – пояснили поліцейські.

– Ні на терасі, ніде немає? – перепитали журналісти.

– Я вам ще раз пояснюю: тут знаходяться її родичі і обслуговуючий персонал.

– Ми можемо показати, скільки там родичів.

– Будь ласка. Почнемо з того, що зараз готель майже повністю є заповнений.

Навіть попри десятки автівок поліціянтка продовжує стояти на своєму.

– Дивіться скільки машин стоїть заведених, а у них охорона, – уточнили журналісти. – Це все родичі і персонал, правильно?

– Це проживають. Ви розумієте, тут живуть люди. Ви дізнавалися в готелі, скільки зараз проживає осіб?

– Ви поліцейські, і я у вас запитую, яка ситуація? Чому ви мені ставите якісь питання?

– Я вам відповіла на даний момент.

– Я побачив, що з ресторану виходять люди – не з готелю, а з ресторану – сідають в автівки і їдуть. Тобто щось відбувається. Я подзвонив у поліцію, ви приїхали – кажете ситуація така. Я зрозумів.

Під час спілкування з поліцією автівки швидко залишають парковку закладу.

Спостерігаючи за тим, як відвідувачі залишали заклад, знімальна група вирішила роздивитися ресторан ближче. І через вікно журналістам вдалося зафіксувати банкет, якого – за словами співробітниці поліції – там не було.

Як відзначили журналісти, там було близько 20 відвідувачів – серед яких і народний депутат минулого скликання від «Опозиційного блоку» Андрій Кісельов.

Після цього журналісти знову пішли до автівки правоохоронців, аби показати їм відзняті кадри. Втім, поліцейська відказала, що їй потрібно дооформити її документацію.

Й згодом авто правоохоронців кудись поїхало.

Тим часом, з території закладу почали роз’їжджатися машини. Серед зафіксованих «Схемами» – автівка без номерних знаків і ще три машини.

Знімальна група об’їхала ресторан і побачила, як транспорт підганяли під вихід з кухні, звідки виходили відвідувачі.

А автівки чекали через дорогу від закладу, біля лісу.



В цей час поліцейські знову кудись поїхали.

Журналісти зафіксували, як Land Cruiser, який раніше виїхав без номерів, повернувся на парковку закладу вже з ними і запаркувався на задньому дворі. Згодом з ресторану через кухню вибіг чоловік і швидко попрямував до машини.

Пізніше знімальна група побачила, як Mercedes біля лісу чекав на пасажирів.

Зрештою до закладу повернулися поліцейські, зробили фотографії, запропонували дати пояснення о 23-й годині, або приїхати до відділку вже зранку.

Останнім із закладу виїхав Mercedes. Завдяки охоронцю, який почав виносити квіти та подарунки, «Схеми» побачили ще один, вже третій спосіб, як можна залишити ресторан.

Під час локдауну іменинниця поїхала із закладу після опівночі.

«Купецький Двір»: «У вас є ордер?»

21 січня, під час посиленого каратину, парковка ресторану «Купецький Двір» в Конча-Заспі о 19-й виявилась заповненою автівками.

Серед інших, журналісти помітили те ж авто, яке за кілька днів перед тим знімали біля ресторану Tandyr. Вона зареєстрована на акціонерне товариство «оператор газорозподільної системи «Київоблгаз».

Цей заклад уже не вперше потрапляє в фокус уваги «Схем» – навесні 2020-го знімальна група зафіксувала, як він продовжував працювати, незважаючи на весняний локдаун. Тоді журналістам там навіть погрожували.

Цього разу журналісти також викликали туди поліцію – як і до попередніх закладів.

Поки журналісти чекали на правоохоронців, на парковку закладу один за одни заїжджали авто. Одне з них – Mercedes S класу. З нього разом з дівчиною вийшов Сергій Алєксєєв – народний депутат від «Європейської солідарності», партії, лідером якої є Петро Порошенко.

Також нардеп Алєксєєв – голова підкомітету з питань діяльності органів правопорядку Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

За пів години на місце приїхала поліція. «Схеми» одразу вийшли до правоохоронців, аби цього разу детальніше зафіксувати їхню роботу під час порушення суворого карантину. І попрямували вслід за ними до ресторану.

– У нас виклик до вас, тож відкривайте.

– З якого приводу виклик?

– З того, що ви порушуєте карантин.

– Ми не порушуємо карантин.

– Ну відкривайте, будемо перевіряти тоді. Є повідомлення, що станом на зараз заклад працює і приймає відвідувачів.

Поки менеджерка закладу комусь телефонує – звідти виходить офіціантка, але помічає камеру і повертається до приміщення.

Поліціянти вимагали пустити їх на територію – однак у закладі їм відмовили.

– Можете нас впустити?

– Впустити не можу. Можете замовити доставку або можете зробити замовлення із собою і ми вам винесемо. Але заклад не працює.

– Але я бачу, що у вас офіціанти виносять рюмки на підносах, там люди ходять, тут машин повно.

– Це парковка спільного користування.

– Знаєте, я поки вас прошу. Якщо я зараз зателефоную в чергову частину, то сюди приїде слідчо-оперативна група, приїде спецпідрозділ і буде, як на Печерську.

Поки поліцейські чекали з одного боку, парковка все ще була заставлена автівками.​

– Ми в будь-якому разі сюди потрапимо.

– Тоді ви потрапите з ордером. У вас є ордер?

– Сюди зараз вже їде слідчо-оперативна група, можете не перейматися. Ви запевняєте, що на цей момент заклад не працює і відвідувачів в ньому немає, я правильно розумію?

– Вони є. Вони очікують на замовлення із собою.

– В ресторані?

– У «передпокої», скажімо так.

– А скільки там відвідувачів? Просто там стоїть близько 15 машин.

– Я ще раз кажу: парковка спільного користування.

– А скільки людей зараз очікує в «передпокої» на замовлення зараз?

– Один.

– А звідки стільки автівок?

– Ну я ж не на парковці працюю.

«Схеми» поставили авто з реєстратором, який у той же час зафіксував щільний трафік з іншого боку ресторану з лісу.

Так, автівка, якою приїхав народний депутат Алєксєєв, рушила бездоріжжям до лісу. І за кілька хвилин виїхала звідти.

За нею лісосмугу залишила і Audi.

Пізніше, у Верховній Раді журналісти звернулись до нардепа за коментарем.

– Просто заїхав, забрав замовлення і поїхав, – пояснив депутат.​

– Ви там тривалий час перебували – тому виникло таке запитання.

– Я прийшов, забрав замовлення і поїхав, все.

– Тобто всередину ресторану ви не заходили?

– Я заходжу всередину ресторану, забираю замовлення – весь час так роблю. А як його, через забор забирати? Або я на трасу повинен виходити? Я забираю замовлення і йду.

Примітно, що від моменту прибуття депутата до закладу до моменту, коли його авто поїхало в ліс і виїхало звідти, минуло близько півтори години.

Згодом з лісу вийшли й інші відвідувачі: вони сіли в машину й залишили парковку закладу.

Хвиля людей з лісу не припинялася, а власники дорогих автівок вимушені були сідати в машини просто на дорозі або з маленькими дітьми йти лісом о 21-й за температури –2.

Коли парковка майже спорожніла, з’явився чоловік, який запропонував поліцейським зайти всередину.

Їх водили територією ресторану, після чого їхній настрій, схоже, змінився.​

– Що ви там побачили? – поцікавилися в них журналісти.​

– В основному залі людей немає, тут пусто… а в будиночках є.

​– Вони чекають чи їдять?

– Кажуть, що чекають замовлення із собою. Але зараз приїде група й буде детально цим займатися.

​– А багато людей?

– Десь по парі в будиночку.

Зрозумівши, що відвідувачі лишатимуть заклад через ліс, журналісти попрямували туди.

От тільки, схоже, та компанія не знала, що «Схеми» вже знімали їх декілька днів тому, коли вони залишали цей самий ресторан.

Як не розраховували, напевне, охоронці і менеджерка ресторану, що журналісти декілька днів до цього фіксували, як люди великими і малими компаніями під час локдауну відвідують цей заклад.

І поліцію за цією адресою знімальна група вже викликала раніше.

Втім, якщо минулого разу протягом двох годин вони просто не приїхали, то цього разу поліція просто залишила парковку.

«Схеми» дочекались останніх гостей, але обіцяну слідчо-оперативну групу так і не побачили.

Fabius і його «замкнені двері», з якими поліція не може нічого зробити

12 січня 2021 року на парковці ресторану Fabius у Конча-Заспі журналісти також зауважили багато автівок. І викликали поліцію.

Втім, правоохоронці повідомили: оскільки двері ресторану зачинені, то нічого зробити не можна – та поїхали.

А гості тим часом спокійно залишали заклад.

У МВС пообіцяли надати оцінку вказаним епізодам після публікації. І додали, що загалом з початку карантину працівники поліції зафіксували близько 130 тисяч порушень, майже у половині випадків – складені адмінпротоколи.

Протягом підготовки цього матеріалу, на прикладі роботи під час локдауну елітних ресторанів у Конча-Заспі «Схеми» з'ясували, що поліція, яка має штрафувати порушників, або взагалі не приїжджає на виклик, або приїжджає і не виконує свої функції. Чи взагалі отримує від ресторану пакунки або відкрито стає на бік порушників локдауну.

Що президент країни, попри карантинні обмеження, відзначає день народження, за підрахунками журналістів, у компанії близько 30 людей – і жоден з них не використовує маску.

А начальник УДО бере участь у застіллі з головою ДУС та керівницею кабінету президента України в ресторані в самому центрі Києва майже до опівночі, та взагалі стверджує, що карантину немає.